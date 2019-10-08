В Госдуме предложили не вводить новые налоги в конце года

Предполагается уточнить сроки вступления в силу изменений в Налоговый кодекс в части установления новых налогов и сборов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В частности, как предлагают депутаты, законодательные акты, вводящие такие изменения, не могут быть рассмотрены Государственной Думой в первом, втором или третьем чтении в период с 1 сентября до 31 декабря соответствующего года.

Благодаря изменениям, "у субъектов, чьи права затрагиваются указанными законодательными актами, будет от 1 до 6 месяцев для того, чтобы адаптироваться к новым, более жестким правилам налогообложения", - говорится в пояснительной записке к проекту закона. В результате, изменения направлены на стабилизацию бюджетного процесса и межбюджетных отношений, повышение открытости и предсказуемости налогового законодательства для всех заинтересованных субъектов, подчеркивают авторы инициативы.

Сейчас изменения в Налоговый кодекс, вводящие новые налоги и сборы, вступают в силу не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее одного месяца со дня их официального опубликования. Однако многие такие акты сейчас вносятся, рассматриваются Государственной Думой, Советом Федерации, подписываются Президентом Российской Федерации в течение текущего года их внесения, в том числе в его второй половине и даже в последний квартал календарного года, подчеркивают депутаты. Потому такие изменения часто становятся непредвиденными обстоятельствами для физических и юридических лиц и дисбалансируют хозяйственную деятельность либо бытовой распорядок.

Кроме того, в условиях ежегодного принятия проекта федерального закона "О федеральном бюджете" на соответствующий год, такие обстоятельства приводят к существенным затруднениям для объективного бюджетного планирования ввиду сжатости сроков их рассмотрения и необходимости оперативной корректировки бюджетных показателей.