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08.10.2019 11:39
Рубрика: Власть

В Госдуме прогнозируют скорое восстановление авиасообщения РФ и Грузии

Текст: Татьяна Замахина
На восстановление авиасообщения между Россией и Грузией можно рассчитывать в самое ближайшее время. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников по итогам встречи межпарламентской группы диалога Россия - Грузия.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

- Конкретных сроков я вам не назову сейчас. Мы говорили, что в самое ближайшее время. Я думаю, что мы, кажется, могли бы на это рассчитывать, - сказал Калашников.

Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ

Парламентарий напомнил, что ранее РФ призывала грузинские власти обеспечить безопасность туристов. И добавил, что в последнее время эксцессов в Грузии не было.

- Но при этом политики должны проявить свою волю, в том числе и новые политики, которые приходят, сделать какие-то в этой связи заявления. Просто так не происходит ничего, - назвал условие глава думского комитета.

Напомним, что российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Также вступило в силу и решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.

В Кремле назвали условие для возобновления авиасообщения с Грузией

Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. У здания парламента был организован антироссийский митинг.

Во встрече в ГД приняли участие депутаты фракции "Альянс патриотов Грузии". Его представитель Гиоргий Ломия высказал мнение, что в Грузии начинают осознавать необходимость прямого диалога с Россией.

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