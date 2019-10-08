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08.10.2019 23:28
Рубрика: В мире

В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн

Туристическая отрасль Грузии продолжает терпеть убытки после ввода временного запрета на полеты из РФ. Анализ данных за июль-август показал потери для этой сферы в 113 млн долларов, передает ТАСС заявление главы Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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"Уже в июле наша страна в индустрии туризма потеряла 57 млн долларов, а что же касается августа, то тут у нас недостача составила 56 млн долларов", - сказала она.

Отмечается, что даже при запрете полетов россияне по-прежнему находятся на первом месте по количеству посещений Грузии. За гражданами РФ следуют азербайджанцы и граждане Армении.

В мире экс-СССР Грузия Отношения России и Грузии
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