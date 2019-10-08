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08.10.2019 16:43
Рубрика: В мире

В Мадриде открыли охоту на шумных попугаев

Текст: Юрий Когалов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти испанской столицы намерены начать охоту на попугаев, заполонивших город. Согласно последним подсчетам, в Мадриде обитает порядка 12 тысяч аргентинских попугаев-монахов (квакеров), бывших питомцев и их потомков, расплодившихся за 30 лет. В настоящее время мэрия разрабатывает план, как избавиться от большей части этих птиц, симпатичных, но уж очень шумных. И при этом не нарушив закон о защите животных.

Фото: istock
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По словам члена городского совета Борхы Карабанте, в идеале нужно свести популяцию попугайчиков к нулю, однако власти готовы остановиться на количестве в 600 экземпляров, поскольку от них "ущерб будет минимальным или хотя бы приемлемым". В разрабатываемом плане уже прописана стерилизация яиц, остальные методы пока обсуждаются. В первую очередь, речь идет об их отлове с помощью сетей и ловушек. При этом не исключен отстрел попугаев, к этому способу прибегали несколько лет назад, когда разразилась эпидемия птичьего гриппа. Предполагаемый бюджет программы составит около 100 тысяч евро.

Как отмечает глава Службы биоразнообразия городского совета Сантьяго Сория Каррерас, за последние три года популяция аргентинских попугаев в Мадриде увеличилась на 33 процента. Продолжительность жизни этих птиц составляет 20-30 лет, и они быстро размножаются, принося по 6-8 яиц в год (из половины вылупляются птенцы). Несмотря на то, что их родиной являются тропические леса северной Аргентины и южной Бразилии, они легко прижились в испанском климате, адаптировались и теперь угрожают местным видам, отнимая у них пищу и передавая свои болезни.

Холодные зимы попугаи переживают благодаря гнездам, которые они строят. Обычно их вес составляет 40-50 кг, но иногда достигает и 200 кг. "Если такое гнездо упадет с высоты от 15 до 20 метров, удар будет смертельным", - предупреждает Каррерас. Пока такого не случалось, но власти получили за последние полгода почти 200 жалоб. Тяжелые гнезда угрожают повалить деревья и столбы, на которых они расположены.

Фото: ТАСС
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Аргентинские зеленые попугаи впервые были завезены в Испанию в конце 1970-х - начале 1980-х годов. Тогда появилась мода на таких домашних животных, способных подражать человеческому голосу. Но вскоре оказалось, что птицы очень энергичные и крикливые. Потихоньку попугаев стали выпускать на волю. Многие сбежали сами. Впервые на улицах Мадрида их заметили в 1985 году, в начале 1990-х орнитологи фиксировали лишь несколько десятков пар, но к 2000 году в городе обитало уже 2 тысяч птиц. При этом торговцы продолжали завозить их в Испанию. К 2011 году, когда власти страны включили их в список экзотических животных, в королевство было доставлено 200 тысяч экземпляров.

По мнению биологов, власти недооценили угрозу, исходящую от этих миленьких зеленых птичек, и упустили возможность вовремя решить проблему. В итоге они стали угрожать сельскохозяйственным культурам и теперь приходится прилагать огромные усилия, чтобы контролировать их численность. В общем-то проблема была выявлена еще несколько лет назад, но ни отлов, ни разрушение гнезд не принесли результата, и теперь приходится прибегать к крайним мерам.

Справка "РГ"

Длина тела аргентинского попугая-монаха - 27-30 см, крыла - 14-15 см; вес - 100 г. Окраска оперения зеленая, грудь бледно-зеленовато-серая с поперечными полосами зеленого цвета. Они распространены в Бразилии, Аргентине, Боливии, Парагвае и Уругвае. В природных условиях птицы живут стаями в 300-500 особей. В городах они также сбиваются в стаи, и их визгливые крики не дают спать жителям целых районов.

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