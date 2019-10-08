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08.10.2019 15:09
Рубрика: Общество

В Москве открывается фестиваль NAUKA 0+

Текст: Мария Агранович
Хотите увидеть гигантскую Периодическую таблицу химических элементов? А послушать лекцию Нобелевского лауреата? Или написать химическую лабораторную работу? Все это и многое другое предлагает вашему вниманию IX Всероссийский фестиваль "Наука 0+", который пройдет в столице под эгидой Министерства науки и высшего образования. С 11 по 13 октября вас ждут более 300 различных городских площадок, где пройдет около 6 тысяч лекций, шоу, экскурсий и других мероприятий. Категория "0+" означает: на научный праздник можно идти всей семьей, будет масса интересного для всех возрастов.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

- Главная повестка фестиваля в этом году - 150-летие Периодической таблицы химических элементов, - рассказал журналистам министр Михаил Котюков. - С того дня, как Дмитрий Иванович Менделеев представил свою таблицу, прошло полтора века, таблица стала практически в два раза больше, причем многие последние открытия сделаны при непосредственном участии российских исследователей, например, элементы московий, дубний, флеровий и оганесон.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости www.ria.ru
На фестивале NAUKA 0+ выступят с лекциями 3 нобелевских лауреата

Научный праздник - так назвал фестиваль ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий. Именно в МГУ еще в 2006 году прошел первый, тогда еще внутривузовский "фест". А в 2011-м идея популяризации науки - одна из основных для тех, кто делает фестиваль - захватила всю страну, и он стал всероссийским. Организаторы ожидают, что только в Москве в научных "активностях" примут участие более 900 тысяч человек. А по всей России - более 2,5 миллионов! Это исследователи, дети, родители, студенты вузов, бизнес. Словом, все, для кого небезразличны вопросы развития науки.

Что еще интересного? Будут телемосты с МКС, Арктической станцией, лабораторией ЦЕРН. Будут лекции выдающихся российских и зарубежных ученых, в том числе трех нобелевский лауреатов. Для юных исследователей в этом году выделили целый Московский дворец пионеров на Воробьевых горах.

- На фестивале в этот раз мы запускаем уникальный проект - "Ученые в школах", - рассказал замруководителя столичного департамента образования Антон Молев. - 50 виднейших ученых прочтут лекции в 50 московских школах. Начнем уже в эти выходные.

Еще одна площадка фестиваля - Московский центр качества образования. Там предложат интересный подход к науке - через кинематограф. Желающие смогут посмотреть несколько известных научно-фантастических фильмов - например, "Аватар", "Начало", "Бегущий по лезвию", "Время первых", а после сеанса обсудить с учеными те научные технологии, которые используются в сюжете.

В Экспоцентре тоже научное кино, но короткометражное, созданное с помощью компьютерной графики.

Общество Наука Общество Образование Правительство Минпросвещения
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