В ОБСЕ напомнили об исторической принадлежности Крыма России

Австрийский дипломат, спецпредставитель председателя ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик расстроил украинских коллег, выступая на международном форуме Salzburg Europe Summit. Причиной такого огорчения стал отказ Сайдика комментировать референдум в Крыму и обращение вместо этого к историческим фактам.

Как передает агентство "Укринформ", вначале спецпредставитель подчеркнул, что в его компетенцию входит именно ситуация на Донбассе. При этом он не стал употреблять термин "аннексия" в отношении Крыма, хотя именно этого ждали от него украинские участники форума.

Взяв слово еще раз, Сайдик напомнил, что полуостров был частью Российской империи, а затем входил в состав СССР. Это не понравилось послу Украины в Вене Александру Щербе, который поспешил выразить "недоумение" словами австрийца, который стал одним из немногих западных дипломатов, позволивших себе публично напомнить об истории крымского вопроса.