В онкоцентре Блохина озвучили размер зарплат врачей

Появившаяся ранее в ряде СМИ информация о якобы низкой зарплате медсестер НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина, не соответствует действительности, заявили в учреждении. В онкоцентре озвучили конкретные цифры, которые кардинально отличаются от озвученных одной из медсестер 2-5 тысяч рублей.

"Одна из медсестер, называющая суммы, начисленные ей, а также другим медсестрам в НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина за месяц от 2000 до 5000 рублей, распространяет ложную информацию, уменьшая свою зарплату в десятки раз, - передает ТАСС официальный комментарий онкоцентра. - Мы могли бы предоставить точные суммы начисленной за 2019 год заработной платы этой сотрудницы, что явилось бы лучшим доказательством лжи. Однако мы действуем в рамках закона и не можем разглашать персональную информацию. Если героиня видеоролика даст согласие, мы готовы публично прокомментировать каждую ее выплату помесячно".

По данным пресс-службы центра, зарплаты среднего медицинского персонала в 2019 году колебались от 39,1 тысячи до 124,536 тысячи рублей, а у врачей - от 64,034 тысячи до 341,542 тысячи рублей.

Напомним, что в конце сентября в СМИ появились заявления нескольких сотрудников онкоцентра о недовольстве размерами заработной платы. Разобраться в ситуации предстоит комиссии Минздрава РФ.