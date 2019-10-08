В ООН прокомментировали невыдачу виз дипломатам из России

Первый и Шестой комитеты 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН были вынуждены на несколько часов приостановить работу из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.

Первый комитет занимается вопросами разоружения и международной безопасности, шестой - правовыми вопросами. В первом, по некоторым данным, не могли работать сразу семь российских дипломатов, которым не выдали визы. Заседание перенесено с понедельника на вторник. В шестом не удалось собрать консенсус из-за того, что визы не получили дипломаты из Ирана.

"Программа работы комитета принимается консенсусом. Такового нет", - передает РИА Новости слова заместителя постпреда РФ при ООН Геннадия Кузьмина. По его словам, у дипломатов переполнена чаша терпения, а потому комитеты решились на демарши.

Представители России в ООН уже высказались на тему переноса заседаний комитетов и сессий Генассамблеи в целом из Нью-Йорка в Вену или Женеву.

"Мы испытываем озабоченность по поводу вопроса о визах, поднятого Российской Федерацией", - цитирует ТАСС заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.

Он отметил, что секретариат ООН "поддерживает контакты по этому вопросу с принимающей стороной".