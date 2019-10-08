В Пекине прошли гастроли театра балета Бориса Эйфмана

Труппа из Санкт-Петербурга не первый раз срывает аплодисменты в Китае. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Во время каникул по случаю празднования 70-летия со дня образования КНР на китайской сцене показали несколько постановок русского классического балета, которые открыли 4-й сезон международного балета в Китае. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", в частности, с 2 по 8 октября в Пекине прошел целый ряд мероприятий под названием "Борис Эйфман в Китае", в ходе которого артисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана показали китайским зрителям три спектакля: "Чайковский", "Анна Каренина" и "Братья Карамазовы".

Кроме этого, в Пекине прошел "танцевальный лагерь труппы театра балета Бориса Эйфмана".

Театр балета Бориса Эйфмана, созданный в 1977 году, уже не первый раз выступает в Китае. Руководитель Центральной балетной труппы Китая Фэн Ин отметила, что на фоне празднования 70-летия образования КНР и 70-летия установления дипотношений между КНР и РФ гастроли труппы Бориса Эйфмана в Китае имеют исторически важное значение для активизации культурных обменов двух стран и укрепления двухсторонних отношений Китая и России.