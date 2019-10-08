В подворье "Благодать" незрячие и неслышащие находят себя

Денис так играл на баяне вальсы и плясовые для коз и кур, что те стояли вокруг, забыв про травку. Музицировать на хоздворе незрячего Дениса благословил отец Мелитон, руководитель подворья "Благодать". По его словам, музыка повышает надои.

Церковь или ПНИ?

Будущий иеромонах Мелитон (Присада), еще работая в школе психологом-дефектологом, понял, что университетского диплома мало для того, чтобы помочь человеку с физическими недостатками чувствовать себя человеком. Он служил в Сергиевом Посаде в храме при интернате для слепоглухих, освоил дактиль. Возможно, что-то подсказали ему сами слепоглухие в исповедях, но тогда он и задумал создать общину, где проблемы ребят с отклонениями решались бы иначе, нежели в медицинских учреждениях - через труд, веру, творчество.

А скоро пришло и благословение отца Кирилла (Павлова) - искать место для общины в деревне Воробьецово под Иваново.

Пироги из печки, каша, картошечка... Все было по-домашнему у родителей отца Мелитона в доме на слиянии Волги и Меры, куда он привозил на лето воспитанников из интерната слепоглухих. Волжский воздух, купание, лес, полный ягод, семейная атмосфера, священник, говорящий с тобой на одном языке - это все отличалось от жизни в интернатах. В Воробьецово поехали разные детдома и в разное время года.

Пирогов стало не хватать.

Хлеб для Правды

Люба в коляске скатывается по пандусу с крыльца храма Жен-Мироносиц, и мы с ней идем маршрутом крестного хода, каждый день обходящего подворье "Благодать". Здешние дорожки - это настилы с перилами, инвалидам тут удобно ходить и ездить в любую погоду.

За 10 лет "Благодать" развернулась в небольшой городок.

...Слева веранда с видом на Волгу и женский корпус с цветником. И огород, одно из воспитательных орудий отца Мелитона.

Между двумя колышками протягивается шпагат на длину грядки. У одного слепого в руках лопата, у другого корзинка с картошкой. Слепые идут по нитке, один делает лунку, другой бросает картошку в землю и как следует притаптывает. Картошка вырастает, другие инвалиды, глухонемые, пропалывают ее, и с двух корзин саженцев получается пять мешков картошки.

Отец Мелитон находит общий язык и с глухими и со слепыми. Фото: Владимир Ештокин

Незрячие или неслышащие люди одиноки, но тут им друг без друга никак. А результат их труда вот он, на тарелке. Задумаешься, если думается. А не думается, так тебе тут, помолясь, повторят и раз, и два, и двадцать два раза. Постоянное повторение и слов и дел оставляет в сознании и у людей с умственным отставанием - а в "Благодати" таких много - свой след. Дефектологам это хорошо известно.

Каждый из семи нынешних обитателей подворья занят посильным для своего состояния трудом: глухонемая Вика развешивает белье после стирки, перебирает ягоды-грибы, выгуливает лошадку Правду. Задержка развития Ильи не мешает ему учиться косить траву и носить еду больному товарищу. Женя, когда трофические язвы позволяют вставать с постели, читает в храме, зажигает лампады, помогает в огороде. Сельский быт - лучшая терапия.

Поленница. Пятилетний Арсений (он под опекой отца Мелитона) с трудником перевозят дрова. Полную тачку везет взрослый - пустую, в обратную сторону, должен катить ребенок. Но он только изображает работу: то повиснет на тачке, то отказывается класть в нее поленья. И рискует так лишиться мультиков, законы подворья для детей таковы: если ленишься, скажем, на сборе ягод - то получишь ровно столько, сколько собрал, а другие будут есть вволю.

Пасека. Колодец. Баня. Скотный двор. Площадка для костров с видом на Волгу. Подворье строилось 10 лет и еще строится.

Вечерняя молитва, ужин. "Ну, Эйфелеву башню навалили мне в раковину", - говорит Люба. Мыть посуду - ее обязанность. Батюшка общается с Викой: "нарубив" ладонью воздух, подносит щепоть ко рту и показывает, будто у него в руках вожжи - объясняет, что завтра она должна нарезать Правде хлеб на сухарики. За столом Аня, зубрящая житие. Его надо вслух отрепетировать к проповеди - это послушание девушки с тяжелым ДЦП. Завтра все пойдут к причастию, а послезавтра батюшке везти Вику и Аню в школу искусств в Заволжск: первая учится рисовать, а вторая петь.

- Моя задача - адаптировать инвалидов к жизни, в меру сил развить их таланты. Но главное все же - духовный рост, - говорит отец Мелитон. - Человеку, которому неинтересно заниматься своей душой, читать духовную литературу, ходить на службу, я объясняю, что это не санаторий. Мы - семья священника, где люди с инвалидностью учатся жить самостоятельно.

Арсения, которому в этот день удалось заработать на мультики, сейчас готовят к гимназии, где учатся его братья и сестры, также опекаемые батюшкой: полный пансион, 20 тысяч в месяц за каждого.

Цена окормления

- Вся моя бухгалтерия там, - отец Мелитон показывает в потолок. - Надо учиться доверять Богу, не философствуя.

А вот земная бухгалтерия: каждый месяц отец Мелитон кормит 40 человек - жителей подворья, богадельни в селе Долматовский, трудников. В домах тепло, за электричество заплачено, баки машин - залиты, а сами машины на ходу. Это 500 тысяч в месяц, и отец Мелитон сам удивляется, откуда они каждый раз берутся. По его словам, он просто делится с людьми мыслями о том, как обустроить жизнь инвалидов. И со временем благодетели к нему приходят.

Отец Мелитон настоятель в 6 церквах. Одна реставрируется, две ждут консервации. В порядке Мироносицкий храм на подворье, у храма в Жажлеве достраивается трапезная, храм Сергия с богадельней обустроен - а в его подвале вот-вот откроется пекарня, планируется швейная мастерская, столярная уже делает мебель, которая стоит на подворье и идет на продажу.

У отца Мелитона за плечами старики и инвалиды. Он надеется на Бога, не философствуя, - и делает свое дело.

Милосердие

Как помочь приюту

ФAКБ "Инвестторгбанк" (ПAО) "Кинешемский", г. Кинешма

Получатель: местная религиозная организация Приход храма Преподобного Сергия Радонежского села Долматовского Заволжского района Ивановской области Кинешемской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

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Адрес: 155422, Ивановская обл., Заволжский р-н, Долматовское п/о, д. Воробьецово, подворье "Благодать".

E-mail: o.meliton@mail.ru