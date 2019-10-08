В подворье "Благодать" незрячие и неслышащие находят себя

Церковь или ПНИ?
Будущий иеромонах Мелитон (Присада), еще работая в школе психологом-дефектологом, понял, что университетского диплома мало для того, чтобы помочь человеку с физическими недостатками чувствовать себя человеком. Он служил в Сергиевом Посаде в храме при интернате для слепоглухих, освоил дактиль. Возможно, что-то подсказали ему сами слепоглухие в исповедях, но тогда он и задумал создать общину, где проблемы ребят с отклонениями решались бы иначе, нежели в медицинских учреждениях - через труд, веру, творчество.
А скоро пришло и благословение отца Кирилла (Павлова) - искать место для общины в деревне Воробьецово под Иваново.
Пироги из печки, каша, картошечка... Все было по-домашнему у родителей отца Мелитона в доме на слиянии Волги и Меры, куда он привозил на лето воспитанников из интерната слепоглухих. Волжский воздух, купание, лес, полный ягод, семейная атмосфера, священник, говорящий с тобой на одном языке - это все отличалось от жизни в интернатах. В Воробьецово поехали разные детдома и в разное время года.
Пирогов стало не хватать.
Хлеб для Правды
Люба в коляске скатывается по пандусу с крыльца храма Жен-Мироносиц, и мы с ней идем маршрутом крестного хода, каждый день обходящего подворье "Благодать". Здешние дорожки - это настилы с перилами, инвалидам тут удобно ходить и ездить в любую погоду.
За 10 лет "Благодать" развернулась в небольшой городок.
...Слева веранда с видом на Волгу и женский корпус с цветником. И огород, одно из воспитательных орудий отца Мелитона.
Между двумя колышками протягивается шпагат на длину грядки. У одного слепого в руках лопата, у другого корзинка с картошкой. Слепые идут по нитке, один делает лунку, другой бросает картошку в землю и как следует притаптывает. Картошка вырастает, другие инвалиды, глухонемые, пропалывают ее, и с двух корзин саженцев получается пять мешков картошки.
Незрячие или неслышащие люди одиноки, но тут им друг без друга никак. А результат их труда вот он, на тарелке. Задумаешься, если думается. А не думается, так тебе тут, помолясь, повторят и раз, и два, и двадцать два раза. Постоянное повторение и слов и дел оставляет в сознании и у людей с умственным отставанием - а в "Благодати" таких много - свой след. Дефектологам это хорошо известно.
Каждый из семи нынешних обитателей подворья занят посильным для своего состояния трудом: глухонемая Вика развешивает белье после стирки, перебирает ягоды-грибы, выгуливает лошадку Правду. Задержка развития Ильи не мешает ему учиться косить траву и носить еду больному товарищу. Женя, когда трофические язвы позволяют вставать с постели, читает в храме, зажигает лампады, помогает в огороде. Сельский быт - лучшая терапия.
Поленница. Пятилетний Арсений (он под опекой отца Мелитона) с трудником перевозят дрова. Полную тачку везет взрослый - пустую, в обратную сторону, должен катить ребенок. Но он только изображает работу: то повиснет на тачке, то отказывается класть в нее поленья. И рискует так лишиться мультиков, законы подворья для детей таковы: если ленишься, скажем, на сборе ягод - то получишь ровно столько, сколько собрал, а другие будут есть вволю.
Пасека. Колодец. Баня. Скотный двор. Площадка для костров с видом на Волгу. Подворье строилось 10 лет и еще строится.
Вечерняя молитва, ужин. "Ну, Эйфелеву башню навалили мне в раковину", - говорит Люба. Мыть посуду - ее обязанность. Батюшка общается с Викой: "нарубив" ладонью воздух, подносит щепоть ко рту и показывает, будто у него в руках вожжи - объясняет, что завтра она должна нарезать Правде хлеб на сухарики. За столом Аня, зубрящая житие. Его надо вслух отрепетировать к проповеди - это послушание девушки с тяжелым ДЦП. Завтра все пойдут к причастию, а послезавтра батюшке везти Вику и Аню в школу искусств в Заволжск: первая учится рисовать, а вторая петь.
- Моя задача - адаптировать инвалидов к жизни, в меру сил развить их таланты. Но главное все же - духовный рост, - говорит отец Мелитон. - Человеку, которому неинтересно заниматься своей душой, читать духовную литературу, ходить на службу, я объясняю, что это не санаторий. Мы - семья священника, где люди с инвалидностью учатся жить самостоятельно.
Арсения, которому в этот день удалось заработать на мультики, сейчас готовят к гимназии, где учатся его братья и сестры, также опекаемые батюшкой: полный пансион, 20 тысяч в месяц за каждого.
Цена окормления
- Вся моя бухгалтерия там, - отец Мелитон показывает в потолок. - Надо учиться доверять Богу, не философствуя.
А вот земная бухгалтерия: каждый месяц отец Мелитон кормит 40 человек - жителей подворья, богадельни в селе Долматовский, трудников. В домах тепло, за электричество заплачено, баки машин - залиты, а сами машины на ходу. Это 500 тысяч в месяц, и отец Мелитон сам удивляется, откуда они каждый раз берутся. По его словам, он просто делится с людьми мыслями о том, как обустроить жизнь инвалидов. И со временем благодетели к нему приходят.
Отец Мелитон настоятель в 6 церквах. Одна реставрируется, две ждут консервации. В порядке Мироносицкий храм на подворье, у храма в Жажлеве достраивается трапезная, храм Сергия с богадельней обустроен - а в его подвале вот-вот откроется пекарня, планируется швейная мастерская, столярная уже делает мебель, которая стоит на подворье и идет на продажу.
У отца Мелитона за плечами старики и инвалиды. Он надеется на Бога, не философствуя, - и делает свое дело.
Как помочь приюту
ФAКБ "Инвестторгбанк" (ПAО) "Кинешемский", г. Кинешма
Получатель: местная религиозная организация Приход храма Преподобного Сергия Радонежского села Долматовского Заволжского района Ивановской области Кинешемской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
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Адрес: 155422, Ивановская обл., Заволжский р-н, Долматовское п/о, д. Воробьецово, подворье "Благодать".
E-mail: o.meliton@mail.ru