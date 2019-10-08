На экранах центровых кинотеатров чешской столицы в течение десяти дней демонстрировались ленты из программы фестиваля "Новый русский фильм 2019".

Причем их представляли местному зрителю сами создатели - известные российские режиссеры, продюсеры, актеры и даже прототипы главных героев.

Так, перед показом картины "Движение вверх", повествующей о драматическом финальном матче турнира Олимпиады-72, на сцену вышел легендарный советский баскетболист Иван Едешко.

Это с его подачи другой выдающийся спортсмен, Александр Белов, забросил тогда "золотой мяч" в корзину американцев. А документальный фильм Леонида Круглова "Великий Северный путь" начался с комментария путешественника Федора Конюхова, ставшего одним из героев этой ленты.

Психологическую драму "Двое", снятую в интерьерах сибирской тайги и уже отмеченную на "Кинотавре", представил исполнитель главной роли Антон Момот. Получивший признание у нашего зрителя фильм "Балканский рубеж" привез в Прагу Гоша Куценко, а другую военную драму "Братство" - ее режиссер Павел Лунгин.

Участниками фестиваля стали также известные кинематографисты Карен Шахназаров, Александр Галибин, Наталья Вдовина, Анна Чиповская, Вадим Быркин и другие.

Перед показом картины "Движение вверх" на сцену вышел легендарный советский баскетболист Иван Едешко

У пражан была возможность напрямую пообщаться с ними, удовлетворить свое любопытство по поводу российского кино, которое явно стремится вернуть утраченные позиции на зарубежных площадках.

В рамках фестиваля прошла выставка работ фотохудожника Игоря Гневашева, запечатлевшего многих ярких звезд советского и российского экрана.

Состоялся интерактивный познавательный праздник "День Арктики" с участием этноисполнительницы из Якутии Олены Уутай.

За "круглыми столами" деловой программы прошли встречи, на которых представители российской и чешской киноиндустрии обсудили перспективы взаимного сотрудничества. Но, безусловно, главными событиями стали сорок фильмов, представленных нашими мастерами жителям и гостям Праги.

Теперь эти картины отправились в чешскую "глубинку". Фестиваль "Новый русский фильм" продолжится в городах Брно, Острава, Злин и Пльзень.

А на сцене провинциального театра "Доцела велке дивадло" (это можно перевести как "Почти большой театр") - премьера спектакля по пьесе российского автора Владимира Губарева "Саркофаг".

Написанная более тридцати лет назад, эта работа и сейчас не утратила своей актуальности. Техногенные катастрофы с пугающей периодичностью сотрясают нашу планету.

Спектакль поставил выпускник ГИТИСа Юрий Галин, который давно стал жителем Чехии и создал труппу из молодых интересных актеров. Они не первый раз обращаются к произведениям российских драматургов и писателей. Так, неизменным успехом у чешского зрителя пользуется "Мастер и Маргарита" по мотивам одноименного бессмертного романа Михаила Булгакова.

Кстати, пьеса лауреата Государственной премии В. Губарева "Саркофаг", повествующая об аварии на Чернобыльской АЭС, отмечена уже в репертуарах шестидесяти театров разных стран.