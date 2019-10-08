В РФ прогнозируют ежегодное сокращение численности трудоспособного населения

Численность трудоспособного населения в России будет ежегодно сокращаться на 800 тысяч человек в ближайшие пять-шесть лет, заявил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на Всероссийском форуме национального единства.

"Следует отметить, с учетом сложной демографической ситуации прогнозируется, что в ближайшие пять-шесть лет ежегодно численность трудового населения в России будет уменьшаться на 800 тысяч человек", - цитирует его РИА Новости.

По словам руководителя федерального агентства, для устойчивого функционирования российской экономики нужна внешняя трудовая миграция. Поэтому, согласно концепции демографической политики России на период до 2025 года, планируется обеспечить миграционный прирост на уровне более 300 тысяч человек ежегодно.