В России может прекратиться производство крафтового пива (производится частными пивоварнями по собственным рецептам). Об этом пишет RT со ссылкой на заявление Росстандарта.

Там напомнили о вступлении в силу с 2021 года нового регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции - его положения обязательны для применения в России. Этими нормами производство крафтового пива не предусмотрено, следовательно, деятельность компаний, занимающихся его производством, с 2021 года будет приостановлена, считают в Росстандарте.

По указанному регламенту пивом будет считаться только напиток с содержанием 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов.

В Росстандарте также уточнили, что вводить единый стандарт по изготовлению крафтового пива не планируется. Там указывают, что учитывая разные подходы к изготовлению крафтового пива, на него не может быть разработан общий ГОСТ. По мнению Росстандарта, из-за того, что производство крафтового пива не узаконено никакими документами, то некоторые сорта этого напитка можно считать контрафактом.