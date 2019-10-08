В России стартовали крабовые аукционы

В России начались первые электронные аукционы по распределению квоты на добычу крабов. Число участников в два раза превысило число лотов, отметили в Федеральном агентстве по рыболовству.

Заявки на участие принимались до 3 октября 2019 года. Торги для Дальнего Востока проходят с 7 по 15 октября, а для Северного бассейна - 14-15 октября. По предварительным оценкам Росрыболовства, доходы бюджета России могут превысить 125,5 миллиарда рублей.

"Аукционы идут второй день. В целом по некоторым лотам мы видим, что есть борьба, действительно, есть интерес со стороны участников. Число участников в два раза больше, чем количество лотов", - приводит слова замминистра сельского хозяйства - руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова "Интерфакс".

Закон, который предусматривает предоставление 50 процентов квот на добычу крабов через аукционы в инвестиционных целях, был подписан президентом России 1 мая 2019 года. Доли квот закрепляются за пользователями на 15 лет по результатам проведения аукционов. При этом победитель аукционов должен построить на территории России объекты, перечень которых определяет правительство.

Всего предусматривается строительство 41 судна для добычи краба. Для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна - 31 судно и для Северного рыбохозяйственного бассейна - 10 судов. Примерная стоимость каждого проекта - 1 миллиард с возможностью корректировки в зависимости от комплектации судна.

Осваивать ресурс по распределенным квотам начнут с 2020 года.