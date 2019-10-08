В США самолет United Airlines экстренно сел из-за разгерметизации

В США самолет United Airlines совершил экстренную посадку из-за разгерметизации.

Лайнер направлялся из Сан-Франциско в Амстердам (Нидерланды). На борту находились 210 человек. Во время полета показатель давления в салоне изменился, что привело к автоматическому выбросу кислородных масок. Командир воздушного судна принял решение прервать рейс.

При аварийной посадке в аэропорту Бангора (штат Мэн) никто не пострадал. Пассажиров разместили в гостинице. Во вторник их доставят в аэропорт Либерти (штат Нью-Джерси), пишет ТАСС.