В законодательстве появится четкое понятие "врачебной ошибки"

Многочисленные уголовные дела, возбужденные против врачей в связи с их профессиональными действиями вызывают серьезную обеспокоенность Национальной медицинской палаты. На проходящем в эти дни съезде НМП эта тема стала одной из самых горячо обсуждаемых.

Понятие "врачебной ошибки" должно быть введено в законодательство, такое предложение медиков поддержал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В своем выступлении на съезде он отметил, что следователи должны четко отделять ошибку, которую может неосознанно совершить каждый врач, от его небрежных действий, которые могут быть охарактеризованы как преступная халатность.

"Это очень правильный шаг, чтобы законодатели с помощью экспертов дали нам, юристам, понятие врачебной ошибки, - сказал Александр Бастрыкин. - Что это такое, каково содержание этого понятия, каковы пределы этого понятия, как наступает ответственность за эту ошибку".

Споры среди специалистов о том, как усовершенствовать механизмы законодательного регулирования в сфере здравоохранения и качества медицинской помощи, идут не первый год. Напомним, в начале лета на Едином портале раскрытия информации был опубликован подготовленный СК законопроект с поправками в Уголовный кодекс, которые фактически вводили уголовную ответственность за врачебные ошибки.

В Уголовный кодекс предлагалось включить две новые статьи. Первая касалась оказания "ненадлежащей" медпомощи вследствие нарушения врачом своих профессиональных обязанностей, если в результате здоровью пациентов был причинен тяжкий вред или наступил летальный исход. Под эту статью, как отмечали в медицинском сообществе, можно было "подвести" едва ли не любой случай неудачного лечения, при этом наказание предлагалось очень жесткое. В случае смерти пациента врача могли приговорить к шести годам лишения свободы. Вторая статья касалась весьма распространенных на практике случаев, когда медики "подчищают" задним числом медицинские документы, чтобы схема лечения выглядела безупречно. За подобные попытки сокрытия случаев ненадлежащей медпомощи, если был нанесен тяжкий вред здоровью пациента или последовала его смерть, предлагалось наказание вплоть до лишения свободы на четыре года. Резонанс по законопроекту был большой, и в СК чуть позже сказали, что была обнародована старая версия документа, а над новой продолжается работа.

На съезде НМП прозвучало еще одно предложение: необходимо обязать правоохранителей, ведущих расследование дел в связи с врачебными ошибками, привлекать для проведения экспертизы профильных специалистов-медиков.

"Суд опирается на заключение судебно-медицинской экспертизы, но по опыту мы знаем, что экспертиза бывает некачественной, ошибочной", - заявил президент НМП Леонид Рошаль. Бастрыкин, в свою очередь, заметил, что его ведомство предлагает более широкое применение комиссионных экспертиз. Состав таких комиссий вполне может быть расширен за счет врачей, согласился глава СК.