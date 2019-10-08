Вашингтон заявил о выводе своих военных с севера Сирии

Военные США покинут север Сирии из-за планирующейся Турцией военной операции, заявил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.

"Мы вывели силы США с севера Сирии с пути потенциального турецкого вторжения, чтобы обеспечить их безопасность, - передает РИА Новости слова военного. - В настоящее время мы не вносили изменений в наше силовое присутствие в Сирии".

Тем не менее, отметил представитель Пентагона, военное присутствие США в Сирии при этом осталось неизменным​​​.

"Позиция ведомства была и остается таковой, что создание зоны безопасности на севере Сирии - лучший путь к поддержанию стабильности", - подчеркнул Хоффман.