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Рубрика: Власть

Правила начисления

Владимир Путин потребовал не допускать фокусов в доплатах медикам
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Неделя № 227(7985)
Владимир Путин поручил проследить, чтобы увеличение оклада медицинских работников не сказалось на размере компенсационных выплат.
Владимир Путин напомнил, что от эффективности и качества работы в первичном звене зависят продолжительность жизни людей и демография. Фото из архива. Фото: РИА Новости Владимир Путин напомнил, что от эффективности и качества работы в первичном звене зависят продолжительность жизни людей и демография. Фото из архива. Фото: РИА Новости
Владимир Путин напомнил, что от эффективности и качества работы в первичном звене зависят продолжительность жизни людей и демография. Фото из архива. Фото: РИА Новости

От эффективности и качества работы в первичном звене зависят продолжительность жизни людей, демография и в целом здоровье нации, подчеркнул президент на совещании по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения. На совещании глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала о новой системе зарплат врачей и о мерах по борьбе с кадровым дефицитом.

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Переход России на новую систему оплаты труда медработников, которая должна стать более справедливой, потребует не менее двух лет. Она предполагает фиксированный минимальный оклад в каждой квалификационной группе. По словам Вероники Скворцовой, переход на новую систему потребует дополнительных финансовых затрат: первые расчеты будут сделаны до сентября 2020 года, а детализированные - в конце 2021 года. Важно, что уже до 30 ноября регионами "будет завершен анализ уровня зарплаты медработников, организации первичной помощи и региональной системы оплаты труда", рассказала Скворцова. А Минтруд и Минздрав разработают проект изменений в Трудовой кодекс, "предоставляющий полномочия правительству по установлению требований к отраслевым системам оплаты труда". "Считаю необходимым закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладу в структуре зарплаты не менее 55 процентов с учетом обеспечения зарплаты не ниже уровня, описанного в указах президента", - подчеркнула министр.

В свою очередь Путин заявил, что при повышении доли оклада медработников не должны быть снижены другие доплаты. "Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, чтобы этого "фокуса" не произошло", - подчеркнул президент. В ответ Скворцова заявила, что к 2020-2021 годам надо актуализировать составы профессиональных квалификационных групп медработников и сформировать типовые нормы труда на одну ставку по каждой профессиональной квалифицированной группе. "Пока это не будет сделано, мы не сможем добиться справедливости при оплате и оклада, и стимулирующих выплат", - пояснила она.

Проблема дефицита медицинских кадров неоднократно поднималась как самим президентом, так и профильными членами правительства. Для предметного решения вопроса регионы до конца текущего года проведут анализ кадрового обеспечения медорганизаций первичного звена. "Параллельно с этим будут разработаны общие требования к структуре и штатам государственных медицинских организаций первичного звена с учетом численности обслуживаемого населения", - сказала Скворцова. По ее словам, до 2021 года предусмотрено поэтапное приведение штатных расписаний региональных медицинских организаций в соответствие с общими требованиями.

Фото: Алексей Насыров / ТАСС
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Для улучшения качества обслуживания в первичном звене здравоохранения до 2020 года также будут внесены дополнения в программу государственных гарантий. Так, по словам Скворцовой, со следующего года в правила ОМС вносятся дополнения, "создающие механизм приоритетного финансового обеспечения первичного звена здравоохранения". "В том числе в программе госгарантий будут выделены из подушевого норматива наиболее дорогие диагностические исследования, проводимые в амбулаторных условиях, прежде всего для ранней диагностики онкологических заболеваний", - сообщила она.

Старый фонд зданий поликлиник и районных больниц - еще одна проблема. По словам Скворцовой, проверка износа зданий, оборудования и транспортных средств медицинских учреждений во всех регионах России будет проведена до 30 ноября. "Это позволит регионам до конца года утвердить паспорта всех медицинских объектов - либо организаций, либо обособленных структурных подразделений, требующих обновления, определить перечень объектов, нуждающихся в капитальном ремонте, дооснащении, переоснащении, реконструкции или полном сносе, или строительстве нового технологического здания, и позволит также разработать планы-графики работ", - пояснила министр.

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