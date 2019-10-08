Во Франции бездомных могут начать штрафовать за ночевку на улице

Французские активисты бьют тревогу: во вторник на рассмотрение сенаторов Пятой Республики был представлен новый законопроект, расширяющий полномочия мэров.

На него вряд ли обратили бы внимание, если бы не 15-я статья, которая разрешает градоначальникам устанавливать административные штрафы вплоть до 500 евро (примерно 35 тысяч рублей) для тех, кто незаконно занимает места общего пользования или дороги "движимым имуществом". Борцы за права бездомных в ужасе, ведь первыми под эту категорию могут попасть именно их подопечные.

Те, кому некуда пойти, нередко прямо на улице расставляют свои палатки, матрасы, самодельные укрытия, которые и попадают под определение "движимого имущества". Как заявили правозащитники из Коллектива объединенных ассоциаций и Ассоциации "Право на жилье", новый законопроект сильно ударит по тем, "кто больше всего пострадал от жилищного кризиса". Однако французские власти поспешили заверить, что отнюдь не собираются объявлять войну бездомным. "Чтобы устранить любую двусмысленность, мы поддержим поправку, которая будет предполагать наказание только для тех, кто занимает дороги в коммерческих целях", - заявил ответственный министр местного самоуправления Себастьян Лекорню. Закону пока предстоит пройти процедуру чтения в обеих палатах французского парламента - Сенате и Национальном собрании.

Вообще, штрафуют бездомных сегодня во многих странах мира. Например, в Великобритании власти за ночлег в общественном месте, попрошайничество и просто бродяжничество наказывают на 100 фунтов стерлингов (почти восемь тысяч рублей), а в канадском городе Салмон Арм за попрошайничество можно получить штраф в 50 канадских долларов (около 2,5 тысячи рублей).