Во Франции началась "национальная мобилизация крестьян"

Во Франции во вторник утром началась "национальная мобилизация крестьян": фермеры и сельхозпроизводители с помощью тракторов и сеялок на три часа блокировали крупнейшие автострады страны.

Они проводят публичные акции по всей Франции по призыву профсоюзов FNSEA и JA с целью предупредить о "дурной славе своей профессии". Как сообщает издание Ouest-France, крестьянский мир объявил о национальной мобилизации и блокировании основных дорог Франции, чтобы объявить "предупреждение" властям и донести "сигнал бедствия" до всех сограждан.

"Наш девиз прост: блокирование главных дорог Франции с 11 до 14 часов", - заявили представители FNSEA и молодые фермеры, инициаторы акции протеста. Они рассказали о трех основных причинах, побудивших их организовать протестную акцию. Это минимизация использования синтетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений, торговые соглашения, нацеленные на импорт продуктов питания, а также поощрение властями нездоровой конкуренции. Все это, по их мнению, "медленно убивает французское сельское хозяйство".

На местном уровне некоторые фермеры уже начали решительные действия в понедельник. В Лиможе, по данным местной полиции, по главным улицам города прошли около ста фермеров и 23 трактора. Протестующие сбрасывали навоз и несколько тонн сельскохозяйственных отходов перед департаментом сельского хозяйства, агентством по платежным услугам для фермеров, зданием префектуры Верхней Вьенны, где они также сжигали сено.

В Невере около 80 фермеров и около двадцати тракторов также вышли на улицы. Сельхозпроизводители заявили, что "они измучены и обескуражены капризами политиков и их жестокостью в отношении аграриев".

"В аграрном мире и в сельской местности происходит настоящее бедствие", - заявил в понедельник на ежегодной конференции Паскаль Кормери, президент MSA (Сельскохозяйственное агентство социального обеспечения). Число обращений фермеров за помощью в службу поддержки MSA, Agri'Ecoute, возросло с марта 2018 года по июнь 2019 года в несколько раз по сравнению с 2017 годом. Служба зарегистрировала 6352 обращения фермеров.