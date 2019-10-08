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08.10.2019 18:28
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Во время праздничных мероприятий в КНР зафиксирован рост потребления

В дни праздничных каникул по случаю Дня образования КНР в Китае был поставлен ряд новых рекордов в сфере потребления. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", с 1 по 7 октября объем продаж предприятий по розничным сделкам и компаний, занятых в поставках продуктов питания и напитков вырос на 8,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы от туризма по всей стране достигли отметки в 649,71 миллиарда юаней (около 94,16 миллиарда долларов) с приростом 8,47 процента в годовом исчислении.
Праздничные мероприятия ощутимо пополнили бюджет КНР. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Праздничные мероприятия ощутимо пополнили бюджет КНР. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Праздничные мероприятия ощутимо пополнили бюджет КНР. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

За праздничные дни объемы кассовых сборов фильмов превысили 5 миллиардов юаней (около 700 миллионов долларов), установив исторический рекорд. Все эти данные показывают, что в условиях растущей неопределенности внутреннее потребление по-прежнему остается важнейшей движущей силой экономического развития Китая, и придает мощный импульс устойчивому развитию экономики страны.

Китайский потребительский рынок продолжает развиваться и модернизироваться, что тесно связано с ростом реально располагаемых доходов и, соответственно, потребительской способности и уверенности, с повышением потребительских запросов жителей, а также с постоянным улучшением качества продуктов и услуг китайских предприятий. С одной стороны, в стране наблюдается постоянный рост доходов населения - в первой половине этого года реальный располагаемый доход на душу населения в Китае достиг 15294 юаней, с другой, китайские предприятия продолжают предлагать новшества в соответствии с запросами потребителей и в соответствии со структурными реформами внутреннего предложения. Инвестиции китайских компаний в научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские работы (НИОКР) заметно выросли в 2018 году. Их доля превысила 70 процентов от общего объема расходов всего общества на НИОКР.

В последние годы правительство Китая ввело ряд политических мер, направленных на стабилизацию потребительского рынка. Так, в частности, в августе 2019 года власти Китая разработали пакет мер, направленных на стабилизацию ожиданий на потребительском рынке и повышение индекса потребительского доверия, высвобождение потенциала потребления продукции автопрома, стимулирование потребления во время праздничных каникул и др.

Эксперты полагают, что внутреннее потребление по-прежнему остается мощной движущей силой экономического роста страны пятый год подряд. В первом полугодии 2019-го вклад потребления в экономический рост Китая составил 60,1 процента. Сейчас глобальная экономика сталкивается с большим понижающим давлением. В контексте понижающего давления глобальной экономики и роста торгового протекционизма и унилатерализма, потребительский рынок Китая во время празднования Дня образования КНР продемонстрировал мощную жизненную силу и ощутимый рост. Именно в связи с этим Китай полон уверенности в противостоянии известным и новым внешним вызовам и в сохранении экономической стабильности и экономического роста в стране.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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