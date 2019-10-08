Володин: ГД должна участвовать в решении проблем кинематографа РФ

Нижней палате парламента необходимо подключиться к возрождению российской кинематографической школы, способствовать в решении проблем Всероссийского государственного института культуры (ВГИК). Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на открытии выставки, посвященной 100-летию института.

Спикер ГД открыл выставку первой киношколы мира в здании нижней палаты вместе с ректором ВГИКа Владимиром Малышевым.

В ходе церемонии открытия Володин, возглавляющий попечительский совет ВГИКа, поздравил институт со столетним юбилеем. Он подчеркнул, что кинематографическая школа ВГИКа "создала мощь нашей страны, нашу киноиндустрию, когда еще в мире далеко ее не было".

- Затем мы стали проигрывать. Почему? - поставил вопрос спикер. - Необходимо искать эти ответы здесь, в том числе в Государственной думе, и решать те проблемы, которые сейчас стоят перед ВГИК с тем, чтобы наша знаменитая школа, русская школа киноискусства возродилась, чтобы она была лучшей в мире.

Парламентарий считает, что меры поддержки студентов и выпускников ВГИК могут коснуться предоставления служебного жилья, права на второе бесплатное высшее образование.

В осмотре экспозиции также приняли участие руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, лидер думских коммунистов Геннадий Зюганов, актеры и режиссеры ВГИКа.

Владимир Малышев заверил, что, хотя ВГИКу и 100 лет, но "тем не менее он паутиной не покрылся, у нас по-прежнему учатся талантливые студенты, преподают замечательные педагоги, мы не отходим от российских традиций".

- Мы, конечно, должны учитывать технические инновации, но ВГИК стоит и стоять будет на российских традициях, - подчеркнул он.

Экспозиция выставки подготовлена Художественным факультетом и Факультетом анимации и мультимедиа вуза. На ней представлены живописные, графические работы, анимационные куклы, макеты костюмов, выполненные студентами и педагогами. Это костюмы из коллекции "Русские персонажи" - русские князья X - XII вв., герои кинофильмов "Руслан и Людмила", "Сказка о Царе Салтане", а также костюмы XVI- XVIII вв.

На выставке также демонстрируются различные анимационные технологии. На профессиональном станке-просвете педагоги и студенты покажут посетителям рукотворный способ покадровой съемки с применением "сыпучих" материалов - вулканического песка, кофе, соли. А студенты продемонстрируют уникальную технику "ожившей" живописи, где с помощью кисти и пальцев художника-живописца оживает написанное масляными красками. Один из выпускников ВГИКа, Александр Петров, получил в 2000 году премию "Оскар" за фильм "Старик и море", снятый в этой технике.