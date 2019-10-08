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08.10.2019 19:02
Рубрика: Экономика

Обойдемся без карты

Торговые сети внедряют QR-коды
Текст: Анна Белова
Российская газета - Спецвыпуск № 226(7984)
К 1 октября системно значимые банки должны были подключиться к Системе быстрых платежей (СБП).
Одними из первых QR-коды стали вводить библиотеки, теперь книгу можно загрузить в смартфон. Фото: РИА Новости www.ria.ru Одними из первых QR-коды стали вводить библиотеки, теперь книгу можно загрузить в смартфон. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Одними из первых QR-коды стали вводить библиотеки, теперь книгу можно загрузить в смартфон. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Она позволяет переводить деньги между счетами в разных банках по номеру телефона, а также платить в торговых точках по QR-коду. Банки с универсальной лицензией должны присоединиться к системе с 1 октября 2020 года.

По данным ЦБ РФ, к 1 октября к СБП были подключены 20 банков, из 11 системно значимых не подключился только Сбербанк. "Банку, не подключившемуся в срок к СБП, будет направлено предписание об устранении нарушения", - отметили в пресс-службе регулятора. Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что к 1 октября банк не сможет "подключиться физически, потому что это требует большого количества доработок и на нашей стороне, и на стороне СБП".

Последним из системно значимых кредитных организаций к СБП присоединился Россельхозбанк. В финансовом учреждении отметили, что полностью поддерживают инициативу ЦБ РФ развивать дистанционные банковские технологии.

В пилотном режиме Система быстрых платежей была запущена в январе этого года. Ее главная цель - позволить физлицам делать мгновенные переводы друг другу в круглосуточном режиме по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя средств.

Фото: REUTERS
Что нужно знать о покупках через Систему быстрых платежей

На первом этапе работы системы граждане смогут делать переводы между своими счетами и в пользу других лиц. На следующем этапе СБП планируется предоставить гражданам возможность проводить платежи в пользу юрлиц - например, за товары и услуги с использованием QR-кодов. С момента старта в системе совершено около 3 миллионов операций на общую сумму 25,8 миллиарда рублей.

Наибольшую активность в развитии платежей через СБП проявили ретейлеры. Так, группа "М.Видео-Эльдорадо" и ВТБ запустили пилотный проект по оплате через Систему быстрых платежей в двух магазинах в Москве - по одному под каждым брендом. Система позволяет покупателям оплатить покупку безналичным способом напрямую с банковского счета, не используя карту, с помощью технологии динамических QR-кодов. Вся информация о платеже выводится на терминал оплаты в виде кода, который автоматически опознает банковское приложение покупателя. Для завершения платежа достаточно подтвердить факт оплаты в приложении.

Для оплаты покупок через СБП клиенту нужно выбрать способ на терминале. Далее на экране терминала появится QR-код, где зашифрована вся информация о сумме и назначении платежа, и обратный отсчет времени на оплату. Через мобильное приложение своего банка покупатель сканирует QR-код и подтверждает оплату. Система оповещает кассира об успешной транзакции и печатает чек, в котором СБП указана как способ оплаты.

Наибольшую активность в развитии системы быстрых платежей проявили ретейлеры

- Безналичные платежи становятся все популярней, и наши покупатели заинтересованы в универсальных и безопасных способах оплаты, - рассказала финансовый директор "М.Видео-Эльдорадо" Екатерина Соколова. - Как лидер рынка группа стремится протестировать и адаптировать все технологии, которые могут быть потенциально интересны нашим клиентам, и Система быстрых платежей обладает рядом преимуществ для пользователя, например, нет необходимости заводить банковскую карту. По оценкам группы, доля быстрых платежей в обороте компании по прошествии первого года после развертывания может достигнуть 4 процентов. Мы видим большой потенциал в развитии новых платежных инструментов в рознице, которые могли бы сократить время расчетов для клиента.

Как полагает руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек, появление и развитие нового платежного инструмента позволит значительно повысить качество финансовых услуг и привлекательность безналичных расчетов для покупателей, а для торгово-сервисных предприятий значительно снизить затраты на эквайринг. "Оплата с помощью QR-кода - еще один важный шаг в истории перехода общества от бумажных купюр к безналичным транзакциям", - добавил он.

В Системе быстрых платежей провели первую покупку по динамическому QR-коду

Оплату по QR-коду внедряют и в пилотных магазинах Москвы "Детский мир". Вместе с Росбанком и НСПК торговая сеть дорабатывает и тестирует новый инструмент. По итогам пилота "Детский мир" планирует масштабировать платежный инструмент на всю сеть, а также в дальнейшем запустить оплату QR-кодом в online-магазине.

- Система быстрых платежей - это проект национального масштаба, который уже сейчас серьезно трансформирует российскую платежную инфраструктуру, - отметил директор департамента организации комплексных корпоративных расчетов Росбанка Виталий Анпилогов. -Мы считаем, что в перспективе ближайших 3-5 лет оплата по QR-кодам с помощью СБП станет таким же обыденным действием, каким сегодня является оплата банковской картой. Мы видим повышенный интерес клиентов к этому сервису, и уверены, что он будет востребован как большими торговыми сетями, так и другими компаниями.

Эксперты полагают, что оплата QR-кодами снизит издержки в ретейле. При этом подключение к СБП для торгово-сервисных предприятий не бесплатно: банки смогут взимать комиссию при оплате товаров и услуг через систему в диапазоне от 0 до 0,7 процента от суммы платежа. Комиссии не будут взиматься при платежах в пользу государства, таких как штрафы, налоги, пени и прочие. Для самых массовых платежей, в том числе за товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги, тариф установлен на уровне 0,4 процента, для остальных - 0,7 процента. Для физических лиц платежи за любые товары или услуги через СБП бесплатны.

Сбербанк запустит оплату по QR-коду по всей стране

- Реализация возможности оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей - значимый этап развития системы. С одной стороны, он предоставит нашим гражданам еще один удобный и доступный инструмент оплаты покупок и сервисов, с другой - будет способствовать росту безналичных платежей, - отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. - Инструмент также позволит торговым предприятиям сократить издержки и предложить новые программы лояльности для клиентов. Мы видим заинтересованность в этом механизме как со стороны банков, так и со стороны торговых сетей. Более того, некоторые крупные ретейлеры уже объявили о запуске пилотных проектов и маркетинговых акций при оплате их товаров через СБП. Внедрение современных безналичных инструментов оплаты является неотъемлемой частью развития инновационных сервисов и расширения спектра удобных платежных услуг для граждан.

Нижняя граница тарифов Банка России для участников СБП по операциям в системе будет снижена до 5 копеек вместо ранее установленных 50 копеек. Это связано с востребованностью у граждан переводов небольших сумм, а также с необходимостью повышения заинтересованности банков в продвижении СБП. Эти тарифы начнут действовать с 1 января 2020 года. До 31 декабря 2019 года Банк России установил льготный период и не взимает плату с банков-участников за операции в СБП.

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