ВТБ перестал принимать вклады в евро

ВТБ одним из последних крупных банков перестал открывать вклады в евро. С 8 октября его клиентам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте. До этого ВТБ принимал вклады в евро под 0,01%.

"Клиентам по-прежнему доступна возможность открытия счета, оформления карты и хранения средств на накопительном счету в евро, - сообщил банк. - Комиссию за обслуживание по ним банк в настоящее время не взимает".

По уже открытым вкладам в евро банк продолжит выполнять все обязательства согласно условиям и сроку договора. Решение перестать открывать новые вклады в евро банк объяснил текущими рыночными тенденциями.

В еврозоне действуют отрицательные ставки по депозитам в евро, однако такие ставки запрещены в России. Отрицательные ставки используются центробанками для стимулирования экономики также в Японии, Швеции, Швейцарии, Дании. Теоретически это позволяет играть на положительной разнице ставок в этих странах, где они отрицательные, и в России, где они близки к нулю. В связи с этим, как ранее сообщалось, ЦБ по инициативе крупных банков обсуждает возможность легализации отрицательных ставок и в России, но это предложение рассматривается только в отношении средств юрлиц.