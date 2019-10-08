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Xiaomi раскрыла характеристики нового Redmi перед презентацией

Текст:   Антон Благовещенский
08.10.2019,  
17:06
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi на своем официальном сайте запустила промо-раздел, посвященный новому бюджетного смартфона Redmi 8, презентация которого назначена на 9 октября.

Смартфон, согласно представленным спецификациям, получит двойную камеру на базе сенсора Sony с поддержкой улучшения тона кожи на портретах, емкую батарею и прошивку с поддержкой отображения сразу двух приложений на дисплее. Под камерой, судя по рисунку, расположится сканер отпечатка пальца.

Среди других характеристик - защита дисплея от царапин и брызгозащита корпуса. Смартфон получит стеклянную отражающую заднюю крышку. Экран будет тонкорамочным, но с заметным "подбородком" в нижней части и каплевидный вырез для фронтальной камеры.

Презентация новинки пройдет, по всей видимости, в Индии. Дата старта продаж и цена пока не раскрываются.

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