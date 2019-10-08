В преддверии открытия новых крупных проектов директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на "Деловом завтраке" в "РГ" рассказала о том, почему Василий Поленов сегодня остается одним из самых востребованных художников и почему нет смысла сравнивать его с Ильей Репиным, а также о том, как готовится выставка "Авангард. Cписок № 1" и какой она видит Новую Третьяковку после реконструкции, которая начнется в 2023 году.

Третьяковская галерея славится экспозициями, обреченными на успех: Айвазовский, Серов, Репин… Выставка Василия Поленова, которая открывается на Крымском валу 17 октября, встанет с ними в один ряд?

Зельфира Трегулова: Каждая выставка - как спектакль. Мастера самого высокого уровня проводят тщательную подготовку, но может получиться, что экспозиция выстрелит не так сильно, как хотелось бы. Я думаю, что выставка Поленова войдет в число тех, что пользуются успехом. Мы можем судить об этом уже сейчас, так как выкуплены почти все экскурсии на Поленова. Настоятельно рекомендую заранее планировать свой визит на выставку. Мы создали новую систему продажи электронных билетов, которая позволяет выдержать большой поток посетителей. Система электронных продаж билетов получает распространение во всем в мире. Например, в Лувр можно попасть, только заранее купив электронный билет.

А картина "Христос и грешница" с ее моралью "Кто из вас не грешен, пусть бросит в нее камень" будет на вашей выставке?

Зельфира Трегулова: Мы благодарны Русскому музею за то, что он все-таки согласился предоставить нам эту картину. Без нее выставка была бы неполной.

Поленов в отличие от Репина, невероятно страстного художника, очень гармоничный. А сегодня в мире не хватает именно гармонии.

Мы специально разредили экспозицию в некоторых залах и отдали большое пространство его главным работам, в том числе знаменитому "Московскому дворику" и "Бабушкиному саду".

Оказавшись лицом к лицу с ними, вы не можете не ощутить того чувства благородства, взвешенности в подаче всего, к чему этот человек однажды прикасался.

Мы также показываем Поленова как художника универсального, много работавшего в театре, в архитектуре. Мы показываем и то, каким он был учителем.

Его уроки были невероятно важны для следующего поколения живописцев, открывавших ХХ век.

В специальном разделе мы представляем ранние работы его учеников, включая Константина Коровина.

Мы создали новую систему продажи электронных билетов, которая позволяет выдержать большой наплыв посетителей

Михаил Пиотровский говорит, что Эрмитаж не выдерживает больше 6 миллионов посетителей в год. Есть ли у Третьяковской галереи подобный предел посещаемости? Не страдает ли галерея от наплыва иностранных туристов, как, например, ключевые достопримечательности Северной столицы?

Зельфира Трегулова: В отличие от Эрмитажа, Пушкинского музея или Музеев Кремля процентное соотношение иностранцев и отечественных посетителей Третьяковской галереи совершенно другое: согласно статистике 2018 года, 88 процентов гостей Третьяковки - отечественные зрители и только 12 процентов - зарубежные. Мы, наоборот, усиленно работаем над изменением диспропорции российского и иностранного зрителя, и за три с половиной года нам удалось изменить цифры с 90 и 10 на 88 и 12 процентов соответственно.

Цена на билеты для всех посетителей одинаковая: мы решили, что это правильнее, чем внимательно вглядываться в русскоговорящих граждан и требовать у них паспорта. А вдруг он гражданин Америки или Израиля, прекрасно говорящий по-русски?

Зельфира Трегулова: Рост посещаемости Третьяковской галереи в Инженером корпусе происходит за счет экспозиций-хитов, например, ретроспектив Куинджи или Мунка, а на Крымском Валу - за счет крайне популярных временных выставок. Но этим летом мы отремонтировали первые 14 залов постоянной экспозиции в Новой Третьяковке: впервые в истории галереи создали зал Владимира Татлина, где парит инженерно-скульптурная конструкция "Летатлин", входящая в собрание музея Военно-воздушных Сил в Монино, восстановили зал Кандинского, Шагала, сделали зал Дейнеки и два зала, посвященных Георгию Дионисовичу Костаки. И сейчас, в период между выставками Репина, Поленова и следующим проектом "Авангард. Список №1", которую мы откроем в октябре, мы видим, что количество зрителей в постоянной экспозиции тоже возросло.

Кроме того, прямо в залах Третьяковской галереи регулярно проходит замечательный музыкальный фестиваль камерной музыки. И посетители, которые приходят на концерты в галерею на Крымском Валу, получают возможность сперва пройтись по выставочным залам. Не представляете, какой отклик мы получаем от интеллигентных, образованных людей, которые много лет не были в Новой Третьяковке, и вдруг поняли, что постоянная экспозиция - это поразительно богатое собрание произведений искусства, чтобы увидеть которое многие в Европе и в мире выстроились бы в огромная очередь.

Постоянная экспозиция Новой Третьяковки - это богатое собрание, чтобы увидеть которое многие в Европе выстроились бы в очередь

В советское время в очередях спрашивали: "За чем стоите? За колбасой или за финскими сапогами?" Сейчас мы стоим в очередях к Серову, Репину и Поленову. Как вы думаете, чем это вызвано? Чем, например, актуален Поленов сегодня?

Зельфира Трегулова: Экспозиция, посвященная Поленову, как и ретроспектива Ильи Репина, приурочена к 175-летию со дня рождения мастера. На фоне Репина делать выставку Поленова сложнее вдвойне: мы показали грандиозного художника, в котором находим совсем другие смыслы, понятные современникам мастера, но отошедшие на задний план или сознательно похороненные за годы советской власти. Сверстников Репина и Поленова связывало многое: они вместе учились в Академии художеств, в одном году ее оканчивали, вместе писали выпускную работу на одну и ту же тему "Воскрешение дочери Иаира" (кстати, это полотно будет представлено в экспозиции Поленова), получили за нее большую золотую медаль, вместе были отправлены в поездку в Париж. Но выставки дают возможность показать, какими разными художниками они были, насколько разными были их подходы, в том числе и к евангельской теме. Для Поленова важнейшей задачей было отразить в своих полотнах жизненный путь Христа и поднять главные этические вопросы.