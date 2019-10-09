Академия наук Беларуси разработала перечень "проектов будущего"

Комментируя их разработку, председатель Президиума НАН Владимир Гусаков 9 октября на академическом совещании дал понять, что такие структурные продукты будут одновременно "институтами развития и точками роста экономики". При их реализации, по его словам, будут использоваться исключительно прогрессивные методы и подходы: корпоративное управление, энергоэффективность, экологичность, использование новых технологий, а также создание новых производств.

"Проекты будущего", подчеркивалось на совещании в НАН, будут реализовываться с участием заинтересованных министерств и ведомств при обязательном научном сопровождении Академии наук, которая уже внесла в Государственный комитет по науке и технологиям предложения о формировании ряда таких проектов, пояснил Гусаков.

В Академии наук РБ обсуждалась и реализация перспективной разработки для электронной промышленности страны. Речь шла о новых технологиях и материалах "для электроники, инновационных экспортоориентированных и импортозамещающих изделиях". Данный проект будет базироваться на достижениях и потенциале организаций - участников инновационно-промышленного кластера "Микро-, опто- и СВЧ-электроника", уточняет агентство.

Ученые высказали предложения по концепции проекта, обсудили его научное обеспечение, а также программу развития данной отрасли на 2021-2025 годы, привлечение инвестиций для улучшения исследовательской материально-технической базы и создания новых производств.

Кстати, кластер "Микро-, опто- и СВЧ-электроника" был основан два года назад усилиями НАН и отраслевых министерств для расширения междисциплинарного сотрудничества, поиск новых областей научной и производственной деятельности. В настоящее время уже сформированы одиннадцать рабочих групп по наиболее актуальным, прежде всего для промышленных предприятий, направлениям, констатирует агентство.