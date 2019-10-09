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09.10.2019 18:00
Рубрика: Власть

Посадят за копейки

Алиментщики попадут под статью за выплату символических сумм
Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции России подготовило законопроект, который вводит более строгие правила для злостных алиментщиков: под статью Уголовного кодекса можно будет попасть, несмотря на выплату каких-то чисто символических сумм.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новация, как предполагается, закроет лазейку нерадивым родителям, которые изредка перечисляют ребенку какие-то копейки, чтобы оставаться вне зоны действия КоАП и УК.

Напомним, некоторое время назад была изменена система наказания злостных алиментщиков. Раньше требовалось доказать, что бывший муж намеренно уклоняется от своих финансовых обязанностей перед ребенком, например, прячет деньги по кубышкам, втихую распродает имущество и т.д. В свою очередь, алиментщики-неплательщики, как правило, жаловались на жизнь, мол, нет работы, нет денег, самому жить не на что, и тем пытались оправдаться.

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Теперь суд уже не задается вопросом, доказано или нет уклонение. Введена двухэтапная система наказания, при которой достаточно самого факта просрочки выплаты алиментов без уважительных причин. В первый раз человека наказывают по КоАП. По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год административные наказания получили 105 тысяч алиментщиков-неплательщиков. Из них 7,6 тысячи отправились на несколько дней в спецприемники для отбывания административного ареста. Еще 96,4 тысячи направлены на обязательные работы, им пришлось в свободное время заниматься чем-то общественно полезным.

Если первого звоночка, подкрепленного штрафом, арестом или работами, мало, наступает второй этап. Алиментщика, так и не начавшего платить, привлекают уже по статье Уголовного кодекса. По данным Судебного департамента, за год были осуждены 45,7 тысячи злостных алиментщиков. Избежать приговора можно только доказав, что невыплата вызвана какими-то уважительными причинами. Например, серьезная болезнь - достаточное объяснение, почему человек не мог платить.

По данным судебной статистики, за год были осуждены 45,7 тысячи злостных алиментщиков

Тем не менее, по словам экспертов, в новом механизме обнаружилось слабое звено: нерадивые алиментщики выплачивают символические суммы, которые гораздо ниже тех, что назначены судом. Однако в таком случае скупые отцы формально перестают быть неплательщиками.

"В возбуждении уголовного дела может быть отказано в связи с осуществлением должниками без уважительных причин нерегулярных и несущественных выплат, размер которых значительно ниже установленного исполнительным документом, - поясняют в министерстве юстиции. - Законопроект направлен на исключение такой возможности уклонения от уголовной ответственности".

Фото: iStock
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Иными словами, копеечных сумм будет недостаточно, чтобы алиментщику избежать уголовных обвинений.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, и нетрудоспособных родителей, исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников, а также будет способствовать повышению оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц", - подчеркивают авторы инициативы. Сейчас проект вынесен на общественное обсуждение.

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