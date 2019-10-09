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09.10.2019 19:56
Рубрика: Экономика

Не дожидаясь жалоб

Анна Попова предложила изменить правила контрольных закупок
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(7986)
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что правила проведения контрольной закупки надо изменить - расширить круг проверяющих и их полномочия.

В среду она выступила на "правительственном часе" в Совете Федерации, где рассказала о национальной системе защиты прав потребителей. По словам главы ведомства, россияне обращают все больше внимания на качество товаров и все более активно отстаивают свои права. "По данным Верховного суда РФ, ежегодно растет сумма возмещения потребителям по искам, связанным с защитой их прав: в 2012 году это было чуть больше 12 млрд рублей, в 2014-м - 26 млрд, а в 2018-м было возмещено 32 млрд рублей", - рассказала Анна Попова. Сам Роспотребнадзор в прошлом году подал свыше 23 тыс. исков в защиту неопределенного круга потребителей и почти 22 тыс. исков - в защиту конкретных потребителей.

В Роспотребнадзоре рассказали об изменении требований к качеству воды

Отвечая на вопросы сенаторов о профилактике нарушений в сфере защиты прав потребителей, Попова заявила, что надо изменить правила проведения контрольных закупок. Сейчас, пояснила она, МВД может привлекать контролеров со стороны, а Роспотребнадзор обязан направлять для этих целей только штатных сотрудников. "Мы отработали больше девяти месяцев, и я хочу вам сказать, что на "черном рынке" в интернете ходят "черные списки" наших сотрудников с именами, фамилиями и отчествами, чтобы (можно было) предупредить, что у вас контрольная закупка", - сказала Попова. По ее словам, предложения уже внесены в правительство.

По искам о нарушении прав потребителей в 2018 году выплачено 32 млрд рублей

Роспотребнадзор совместно с Банком России готовит изменения в положение о "контрольной закупке", чтобы ее можно было проводить не только по жалобе потребителя. "Мы говорим о том, что нужно проводить контрольную закупку как мониторинговое мероприятие - никого ни о чем не предупреждая и не дожидаясь жалоб", - считает глава ведомства. Она подчеркнула, что контрольная закупка - очень эффективный инструмент, при котором нарушения обнаруживаются в 90% случаев. "И нарушения эти на грани уголовных, мы передаем (материалы) в следственные органы достаточно часто", - сказала Попова.

Фото: iStock
Роспотребнадзор рассказал о правилах интернет-покупок

В своем докладе она сообщила, что около 40% потребителей изучают надписи на упаковке перед приобретением товара. Сенаторы считают, что таких покупателей будет больше, если прописать в законе требования к шрифтам. Сейчас они есть только для молочной продукции, если говорить о продуктах питания. Для остальных категорий продуктов никаких ограничений нет, этикетки часто оказываются нечитабельными. Анна Попова считает, что здесь можно пойти другим путем - ввести электронную маркировку товаров, как это сделано с меховой продукцией. По ее словам, это позволит увидеть на экране смартфона все возможные данные о товаре.

Валентина Матвиенко призвала подумать о старшем поколении, которое на "вы" с электроникой и может не оценить достоинства цифровых технологий. "Давайте либо введем в регламент (минимальный размер шрифта), либо создадим технические средства, чтобы это возможно было прочитать", - предложила она.

Экономика Товары и цены Правительство Роспотребнадзор Защита прав потребителей
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