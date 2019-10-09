Британец выиграл в лотерею рекордную для страны сумму

Житель Великобритании выиграл в лотерею рекордные 190 миллионов евро. Мужчине удалось угадать пять основных номеров и две "счастливых звезды". Предыдущий рекорд был установлен 8 лет назад. Тогда пара из Шотландии выиграла 161 миллион фунтов.

Сегодня лотерея EuroMillions проводится в десяти странах Европы: Франции, Испании, Великобритании, Люксембурге, Бельгии, Швейцарии, Португалии, Ирландии и Австрии. Выигрыши облагаются налогом только в Швейцарии.

Один лотерейный билет стоит два с половиной евро, пишет РИА Новости.