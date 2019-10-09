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09.10.2019 13:45
Рубрика: Экономика

Бывший посол США в РФ рассказал о вреде американских санкций против России

Текст: Александр Гасюк
Бывший американский посол в России Джон Хантсман в опубликованной газетой The Wall Street Journal авторской статье указал на то, что нынешний подход США к России "наносит ущерб долгосрочным интересам" Вашингтона.
Фото: РИА Новости. Фото: РИА Новости.
Фото: РИА Новости.

"Многие из (введенных антироссийских - прим. "РГ") санкций могут иметь эффект и их следует сохранить. Но не все. Пришло время для честной дискуссии относительно того, достигают ли они своих целей", - пишет Хантсман.

"Россияне осознали, что санкции США, вероятно, останутся в силе надолго, неизбежно деформируя рынки, пока русские создают альтернативные цепочки поставок, не всегда отвечающие интересам Америки. Мои коллеги в посольстве и я слышали вновь и вновь, что в ряде случаев санкции США приносят обратный эффект от задуманного, заставляют капиталы возвращаться в Россию, поддерживают российские сектора и наносят ущерб американскому бизнесу", - указывается в публикации.

Фото: iStock
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Американский дипломат отмечает, что США "нужно больше, а не меньше диалога с Россией". Однако, по мнению экс-посла, в Вашингтоне этому сильно мешает атмосфера "рефлективного страха выглядеть в качестве апологетов Путина".

"Если мы позволим страху диктовать наш подход, мы можем никогда не найти или даже рассмотреть политику, которая более эффективно продвигает наши национальные интересы, улучшает двусторонние отношения и делает мир безопаснее", - считает Джон Хантсман.

Руководивший посольством США в РФ в 2017-2019 годах высокопоставленный дипломат резюмирует, что нужно "не отрезать самих себя от России, что является неизбежным эффектом всех этих санкций", а культивировать конструктивные отношения с теми, кто будет определять будущее России.

Экономика ВЭД Санкции и антисанкции
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