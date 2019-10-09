Черноморский банк торговли и развития отказывается от расчетов в долларах

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) начал отказываться от долларовых расчетов. К этому банк подтолкнули задержки в проведении платежей от американских банков, сообщил РИА Новости президент ЧБТР Дмитрий Панкин.

Речь идет во многом о проектах с Турцией, следует из слов Панкин. "Раньше расчеты с Турцией у ЧБТР шли в долларах, и было много проектов в американской валюте. Но в последнее время мы столкнулись с задержками по времени при проведении таких расчетов. Долларовые расчеты сейчас достаточно рискованны с Турцией", - сообщил он.

По словам Панкина, в европейском регионе реальной альтернативой доллару мог бы стать евро, однако полностью заменить доллар в ближайшее время он не сможет. "Использование евро тоже несет свои риски: еще пару лет назад, например, обсуждался возможный выход некоторых стран из зоны евро. Сейчас такие разговоры утихли, но будущее единой европейской валюты по-прежнему до конца не понятно, и это накладывает определенный негатив", - считает глава ЧБТР. Впрочем, есть предпосылки для мультивалютной торговли, в том числе и в рублях, добавил Панкин.

ЧБТР вложил более 400 миллионов евро в турецкие проекты, еще столько же может занять кредитование новых проектов в стране. ЧБТР - международная финансовая организация, учрежденная правительствами Черноморского региона.