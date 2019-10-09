Что нового на рынке труда Союзного государства?

В первом полугодии, по данным Департамента по миграции и гражданству белорусского МВД, в России устроились на работу 2237 граждан Беларуси. И 2550 россиян - в Беларуси.

Эти цифры говорят о том, что рынок труда в Союзном государстве действительно становится единым, одинаково привлекательным и для белорусов, и для россиян по обе стороны "прозрачной" границы. И на этом направлении "дорожной карты" по углублению интеграции все меньше препятствий. Значит, настройка союзного законодательства в сфере трудовых отношений ведется тонко и эффективно.

Чем же хорош белорусский рынок труда для россиян? Вот экспертное мнение историка Александра Шустова: привлекательность Беларуси для трудовых мигрантов по-прежнему высока и даже растет в результате определенных преимуществ белорусской социально-экономической модели, больше других стран сохранившей элементы социализма. Возможно, кому-то этот вывод покажется неожиданным. Но факты, как говорится, упрямая вещь.

Где-то год назад в минском Парке высоких технологий я познакомился с россиянином-программистом. Тогда удивило, что он переехал в Беларусь работать. Ведь считалось, что в России специалисты такого профиля зарабатывают существенно больше.

- Да, номинально зарплата в Москве у программиста выше, - ответил он. - Однако если брать среднестатистический российский город, то разница с Беларусью невелика. А цены в Минске на многое ниже. К тому же резиденты ПВТ имеют большие финансовые преференции от государства. Да и Минск все-таки европейская столица: жить здесь спокойно и комфортно. И социальные гарантии в виде отчислений на мою будущую пенсию работодателем безусловно выполняются...

И сегодня в Беларусь в основном едут из России высококвалифицированные специалисты. Примерно половина их оседает в Минске. Языкового барьера нет, а граница между Беларусью и Россией гражданами воспринимается как нечто виртуальное: не требуется ни виз, ни приглашений на работу. Однако при пребывании на территории Беларуси более 90 дней граждане России должны регистрироваться в органах гражданства и миграции, что и отразила приведенная выше статистика.

Каковы предложения на белорусском рынке труда? По данным сайта Министерства труда и соцзащиты, сейчас в стране более 98 500 вакансий. В пятерке наиболее востребованных специальностей - водители автомобиля, врачи-специалисты, медицинские сестры, уборщики помещений, продавцы.

При этом предлагаемая зарплата у шоферов может превышать 2000 белорусских рублей (это около 70 тысяч российских), а у врача - тысячу.

Всего в этом году Беларусью выдано почти 11 тысяч спецразрешений на трудоустройство. Вот как комментирует эти цифры руководитель отдела человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси доцент Анастасия Боброва:

- Безусловно, сказываются стабильность белорусской экономики, рост средней заработной платы. Для молодежи, а мигрирует в первую очередь она, очень важны условия труда. В России рыночные реалии более жесткие, чем в Беларуси. У нас обязательны социальные гарантии, ощутимее так называемый соцпакет работника.

И все-таки пока уровень обмена между Беларусью и Россией официально зарегистрированными трудовыми ресурсами невысок и вряд ли адекватно отражает реальную картину. Так, по мнению некоторых специалистов, в России работают от 300 до 500 тысяч белорусских граждан. Возможно, перепись населения, проходящая сейчас в Беларуси, позволит обозначить границы миграции более четко.

А как в России?

В России на 1 июня текущего года было официально зарегистрировано более 655 тысяч белорусов. Это данные мониторинга экономической ситуации в России, подготовленного коллективом экспертов Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и РАНХиГС. Нынешний показатель почти на 38 тысячи больше, чем годом ранее, однако он ниже пикового значения 2016 года - тогда было 711 193 человека.

Согласно данным, на российском рынке труда белорусские работники имеют очень высокий рейтинг. Официальное трудоустройство белорусов не связано с большими трудностями ни для российских работодателей, ни для самих работников. Принимать на работу белоруса значительно проще, чем любого иностранца. Практически все иностранцы, которые прибывают на работу в Россию, должны оформлять патент, но белорусы исключение. Кроме того, белорусы, например, могут работать в розничной торговле, торговать спиртным и табачной продукцией, фармацевтическими препаратами и быть занятыми во всех сферах, куда прием мигрантов из других стран ограничен.

При этом привилегированными работниками белорусы считаются не только с точки зрения законодательства, для многих работодателей белорусы - это в первую очередь гарантия надежности и интеллект. Они давно зарекомендовали себя как профессионалы, люди не пьющие, очень аккуратные, ответственные, поэтому их с удовольствием берут на работу как юридические лица, так и простые граждане.

Молодежь в основном ищет работу в интеллектуальной сфере, особенно популярны инновационные и IT-технологии. В России сейчас идет активный процесс, связанный с цифровой экономикой, так что предложений на рынке труда достаточно.

Белорусские айтишники - это уже бренд. В России их зарплаты составляют от 80 до 200 тысяч рублей.

Более возрастное поколение работает в сфере "белых воротничков" - инженерами, учителями, врачами, однако самые популярные все же рабочие специальности.

Особенным спросом пользуются водители и строители. Официальное трудоустройство белорусов в России на такие вакансии возможно как в крупных мегаполисах - Москва, Санкт-Петербург, так и в других регионах страны - Сибирь, Забайкалье, Дальний Восток, Сочи. Вакансий много, потому что, например, чтобы работать водителем, белорусу не надо сдавать на российские права или проходить дополнительную переаттестацию. Среди водителей очень востребованы бульдозеристы, трактористы и экскаваторщики. Зарплаты высокие - по открытым вакансиям они колеблются в пределах 70-160 тысяч рублей в месяц.

На стройках требуются как квалифицированные специалисты, так и разнорабочие, в основном мужчины. Женщин-белорусок ждут в сфере общепита и домашнего персонала (сиделки, горничные, домработницы). Есть для них вакансии лаборантов, диспетчеров, бухгалтеров.

Учитывая, что граждане Беларуси работают преимущественно вахтовым методом, актуальными остаются вакансии для работы в сложных климатических условиях, в частности в районах Крайнего Севера. Здесь нужны специалисты в таких сферах как заготовка леса, перевозка крупногабаритных грузов, добыча нефти, газа, драгоценных металлов и обслуживание железных дорог. Белорусов берут на работу с большой охотой.