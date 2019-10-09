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09.10.2019 20:40
Рубрика: Экономика

Четыре месяца не беспокоить

Депутаты предложили не вводить новые налоги в конце года
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(7986)
Группа депутатов предложила ввести новый мораторий на налоги. Не принимать законы по ним с сентября по декабрь. Это, по мнению авторов инициативы, даст бизнесу больше времени подготовится к переменам.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Законопроект уже внесен в Госдуму. Сейчас изменения в Налоговый кодекс, вводящие новые налоги и сборы, вступают в силу не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее одного месяца со дня их официального опубликования. Однако многие такие акты сейчас вносятся, рассматриваются Госдумой во второй половине и даже в последний квартал года, говорится в пояснительной записке.

В 2020 году налог на самозанятых могут распространить на всю страну

Авторы законопроекта уверены, что настало время поменять такой порядок внесения изменений в Налоговый кодекс. И предлагают запретить вводить новые налоги и сборы в период с 1 сентября до 31 декабря. Но поможет ли это реально бизнесу?

"Многие предприниматели отмечают, что не так страшны налоги, как непредсказуемость. В большинстве развитых стран законы, напрямую влияющие на деятельность бизнеса, особенно малого и среднего, не меняются десятилетиями. У нас зачастую наблюдается экспресс-законотворчество, - отмечает завкафедрой предпринимательства и логистики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов. - Предлагаемый мораторий, несомненно, вносит вклад в повышение открытости и предсказуемости налогового законодательства. Ведь случаи, когда скорость изменений законодательства заставала врасплох не только бизнес, но и представителей госорганов, не единичны".

Бизнес не раз отмечал, что не так страшны налоги, как непредсказуемость изменения законов

"Четырехмесячный мораторий на изменение "правил игры в фискальном поле" позволит бизнесу адаптироваться, изменить бизнес-процессы, пересмотреть условия контрактов", - считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. - Но налоги просто так не вводятся, значит, бюджету нужны деньги. И здесь мораторий только осложнит процесс. А провалы в бюджете - это кому-то неперечисленные деньги". Необходимо учитывать социальные последствия таких действий, считает эксперт. "Решения по бюджету принимаются в конце года. Мораторий именно в это время будет означать, что часть бюджетных решений примут не сейчас, а позже, - уточнила доктор экономических наук Любовь Чайковская. - Реальную же связь бюджета с принятыми или неприятными фискальными решениями можно будет анализировать лишь в конце следующего финансового года. Тогда и можно будет говорить о том, насколько облегчился или наоборот усложнился бюджетный процесс".

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