Для роли в "Джокере" Хоакин Феникс похудел на 52 килограмма

Для роли в самом резонансном фильме 2019 года - "Джокере" исполнитель главной роли Хоакин Феникс похудел на 52 килограмма. Теперь мало что напоминает в нем упитанного императора Комода времен "Гладиатора".

44-летнему Фениксу, который, по многочисленным прогнозам, является главным кандидатом на получение "Оскара" в 2020 году за главную мужскую роль, удалось благодаря похудению блистательно вжиться в роль измученного жизнью клоуна-неудачника, который без грима напоминает изможденного старика. Феникс уже был удостоен награды TIFF Tribute Actor Award на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре, а фильм получил "Золотого Льва" на Венецианском кинофестивале. И хотя Фениксу аплодировали стоя за его "впечатляющее" выступление, фильм получил определенную негативную реакцию за откровенные сцены насилия. "Джокер" - один из самых нервирующих фильмов, которые я видел за последние годы. Хоакин Феникс поражает - физический надрыв его работы впечатляет особенно", - написал кинокритик Перри Немирофф из Collider. По мнению Брэндона Дэвиса из ComicBook.com, этот фильм "мрачный, захватывающий и пугающий. Безумный шедевр".

Мало кто знает, что Феникс трижды в 2000, 2005 и 2012 годах уже номинировался на "Оскар".

Издание People на волне невероятной и стремительной популярности как самого фильма "Джокер", так и актерского таланта Хоакина Феникса, родившегося в Пуэрто-Рико, приоткрыло завесу над его личной жизнью, которая "спрятана за семью печатями".

Его родители (мать - еврейка, урожденная Дунец, и отец - выходец из испано-ирландской семьи) в относительно молодом возрасте попали в одну из самых одиозных американских сект "Дети Бога". Однако бежали из нее вместе с четырехлетним Фениксом, переехав во Флориду. Актер в молодости испытал страшное потрясение: он стал свидетелем смерти своего брата Ривера в 1993 году, когда они находились в популярном ночном клубе The Viper Room со своей сестрой Рейн. Ривер умер от передозировки наркотиков за пределами клуба. Ему было 23 года, и, как говорили критики, он мог бы стать одним из лучших актеров своего поколения. "Я стараюсь не думать об этом", - сказал Феникс после того, как его спросили о Ривере. Именно брат, который начался сниматься в кино еще юношей, убедил Хоакина заняться актерским мастерством. "Я обязан ему (Риверу) за это, потому что актерская игра дала мне такую невероятную жизнь", - сказал актер в интервью изданию VanityFair.

Признание Фениксу принесла роль отрицательного персонажа, императора "Коммода" в "Гладиаторе" 2000 года, он также играл в лентах, которые получили восторженные отзывы критиков, заговоривших о Хоакине как о "штучном таланте". Актер также признался, что в 2005 году прошел курс лечения от алкоголизма, которым начал злоупотреблять после всемирного успеха "Гладиатора". "Я был идиотом, бегал, пил, пытался обмануть людей, ходил в тупые клубы", - сказал Хоакин Феникс.

Вершиной его актерского мастерства до "Джокера" называли работу в драме "Мастер", где он играет бывшего моряка времен Второй мировой войны, который опустился до бродяги-алкоголика.

В семейной жизни Хоакин нашел любовь и счастье с Руни Марой. Эта 34-летняя актриса получила известность благодаря роли Нэнси в ремейке фильма ужасов 2010 года "Кошмар на улице Вязов" и роли 2011 года в фильме "Девушка с татуировкой дракона", за которую она была номинирована на "Оскар" и "Золотой глобус". Пара обручилась летом 2019 года после трех лет отношений.

Между тем

Режиссер фильма Тодд Филипс рассказал, что на съемочной площадке "Джокера" возникали серьезные трения между Хоакином Фениксом и Робертом де Ниро. 75-летний обладатель "Оскара", играющий популярного телеведущего вечернего шоу, куда приглашают "Джокера", пытался наставлять съемочную группу и заявил, что все актеры должны собраться и вместе читать сценарий перед каждой съемкой. Феникс всячески противился этому, заявив, что он является сторонником более свободного подхода к работе и предпочитает импровизировать. В конце концов, Феникс, по мнению критиков и зрителей, затмил в фильме стареющую звезду Голливуда, который в последнее время засветился в нескольких не красящих его эпизодах, например, нецензурной бранью в адрес Трампа на одной из церемоний.