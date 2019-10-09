Доля "зеленой" продукции в российском агроэкспорте составит 10 процентов

Экспорт российского продовольствия под "зеленым брендом" к 2024 году может достичь, как минимум, 10 процентов в общем объеме сельскохозяйственного экспорта, заявил в ходе первого международного агропромышленного форума в Москве министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

"Наверное, до 10-15 процентов от цифры в 45 миллиардов долларов постараемся сделать, чтобы это была продукция с "зеленым брендом", - сказал Дмитрий Патрушев.

Он пояснил, что сейчас министерство сельского хозяйства работает по двум направлениям: продвижение "органической продукции" и "зеленой" продукции. Законопроект о продуктах "органик" уже принят. А закон о товарах под "зеленым брендом" еще разрабатывается.

"В рамках унификации понятий и определений у нас появилось новое понятие, это не экологически чистая продукция, а сельхозпродукция, сырье и продовольствие с улучшенными экологическими характеристиками", - пояснил министр. Такая сельхозпродукция, в отличие, от органической, может производиться с использованием минеральных удобрений, но только высококачественных, подчеркнул министр.

Продукция с улучшенными экологическими свойствами будет маркироваться "зеленым брендом".