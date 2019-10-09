Эксперт дал советы по утеплению дачи

Ключевые элементы при утеплении загородного дома - это крыша и пол, полагает эксперт Рустам Расулов.

При этом, по его словам, дом лучше утеплять еще на этапе строительства. Но если дача построена, а проблема есть, стоит обратиться к специалистам.

"Если (холод идет - прим. "РГ") от стен, то в зависимости от того, из какого материала построен дом, будут советовать дополнительно нарастить фасад... Если здание каменное, то, как правило, его просто обивают пенопластом и сверху шпаклюют", - цитирует его "Вечерняя Москва".

Также эксперт рекомендует использовать специальные термопленки на окна, а также проверить наличие щелей в стенах - их стоит заделать паклей. Щели в полу можно закрыть досками или шифером.

Отапливать дом можно по-разному. Например, одна хорошая печь может согреть дом за пару часов. "Впрочем, обогревать помещение электричеством, конечно, дешевле", - отмечает специалист.