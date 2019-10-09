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09.10.2019 23:43
Рубрика: Спорт

Император устал

Емельяненко анонсировал прощальное турне
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 228(7986)
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко завершит карьеру через три поединка. Об этом 43-летний спортсмен заявил на пресс-конференции, посвященной предстоящему бою с американцем Куинтоном Джексоном (29 декабря).

По словам Емельяненко, он чувствует себя хорошо, но подумывает уйти из спорта из-за возраста.

Фото: AP Photo/Gregory Payan
Организаторы подтвердили, что бой Федора Емельяненко пройдет 29 декабря

- Понимаю, сколько мне лет и что пора заканчивать. Мы пообщались со Скоттом Кокером (президент Bellator) и решили, что настала пора прощального турне, - отметил Федор.

Ранее Последний император, как еще называют Емельяненко, заключил контракт с Bellator, рассчитанный на три боя. В первом из них он встретится в Японии с Джексоном. Второй должен пройти в начале следующего года в Нью-Йорке, а последний бой в карьере Федор хочет провести в России.

Всего на счету Емельяненко 35 побед и шесть поражений. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Персона: Федор Емельяненко
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