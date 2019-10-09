ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США

В США назвали "самого продуктивного" серийного убийцу - это 79-летний Сэмюэль Литтл, который признался в 93 преступлениях. Убийства он совершал по всей стране с 1970 по 2005 год. Большая часть его жертв - это женщины.

Такую информацию сообщила газета New York Post, ссылаясь на данные Федерального бюро расследований (ФБР). Следователи подтвердили причастность Литтла к 50 убийствам. При этом аналитики ФБР полагают, что и признания в остальных 43 убийствах также "заслуживают доверия".

В 2014 году Литтл был приговорен к пожизненному заключению за три убийства, пишет РИА Новости. По словам криминалиста Кристи Палаццоло, несмотря на то что преступник уже находится в тюрьме, ФБР считает важным добиться справедливости для каждой жертвы - закрывать все возможные дела.

ФБР создало специальный сайт, на котором опубликованы рисунки Литтла. Предполагается, что на них изображены его жертвы. В бюро надеются, что кто-то узнает людей на рисунках и поможет следствию.