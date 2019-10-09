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Рубрика: Общество

В Англии новичок нашел гигантское 3800-летнее золотое кольцо

Текст: Денис Передельский
Фото: Billy Vaughan / www.thehistoryblog.com Фото: Billy Vaughan / www.thehistoryblog.com
Фото: Billy Vaughan / www.thehistoryblog.com

На северо-западе Англии в графстве Камбрия археолог-любитель Билли Воган при сканировании фермерского поля обнаружил огромное золотое кольцо бронзового века, возраст которого составляет порядка 3800 лет.

Как сообщает The History Blog, уникальное украшение Воган обнаружил при обследовании поля, которое он же до этого сканировал уже несколько раз. Издание отмечает, что ему повезло - Воган занимается археологическими поисками всего полгода, то есть он в этом деле новичок.

Фото: NationalMuseumsScotland / youtube.com
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До этого Воган нашел всего лишь несколько серебряных монет, пуговицы и мелкие предметы. Но теперь он может гордиться находкой. При помощи металлодетектора он обнаружил на глубине около 13 сантиметров кольцо, которое поначалу принял за элемент снаряжения альпиниста.

Лишь обращение к более опытному товарищу и ювелиру помогло установить, что найденное кольцо изготовлено из 22-каратного золота. Оно весит чуть более 310 гр.

Артефакт уже начали изучать эксперты. Именно от них зависит, будет ли он признан сокровищем. Предварительно установлено, что возраст находки может составлять около 3800 лет. Найденное кольцо является полым, оно согнуто в петлю.

Кстати, изделие очень хорошо сохранилось. С внутренней стороны оно гладкое, а с внешней покрыто гравировкой - узором из небольших ямочек. Эксперты считают, что это могло быть шейное украшение.

Ранее на территории Камбрии было найдено всего одно золотое кольцо бронзового века. Но оно было гораздо меньше, его масса составляла всего 1,8 грамма.

Единственный сопоставимый позолоченный предмет бронзового века, обнаруженный в Камбрии, - это большое ожерелье, выполненное в форме полумесяца. Оно украшено гравировкой в виде прямоугольников и датируется 2200-1700 гг. до н.э.

Стоимость обнаруженного артефакта с учетом его исторической значимости оценит специальный комитет. Ювелир же оценил его по весу - рыночная стоимость этого кольца составляет около 13,5 тысячи долларов США.

Приоритетное право выкупа будет предоставлено местному музею. Нашедший артефакт археолог получит половину вырученной от продажи суммы.

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