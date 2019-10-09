Гран-при Японии могут отменить из-за непогоды

Новости

Парламент Нидерландов одобрил идею изучить роль Украины в деле МН17 03:03
Компания Johnson & Johnson выплатит американцу 8 миллиардов долларов 02:58
Трамп: Клинтон стоит вновь вступить в президентскую гонку 02:55
ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США 02:17
СМИ узнали, на какой машине новый император Японии поедет на коронацию 01:57
Демократы призвали Помпео и Эспера не выходить из Договора по открытому небу 01:47
Не менее 77 человек в масках задержаны в Гонконге 01:44
Британец выиграл в лотерею рекордную для страны сумму 01:33
Руанда выпустила первые смартфоны "Made in Africa" 01:05
СМИ: США планируют крупнейшую за 25 лет переброску войск в Европу 01:00
Белый дом не будет участвовать в расследовании по импичменту 00:52
"Протон-М" с двумя спутниками отправится в полет с Байконура 00:34
СМИ: ФБР с программами слежки нарушало права американцев 00:18
В Эквадоре из-за массовых беспорядков приостановлена работа парламента 08.10.2019
В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн 08.10.2019
Вашингтон заявил о выводе своих военных с севера Сирии 08.10.2019
Автомобиль сбил велосипедиста во время гонки в Италии 08.10.2019
В Новосибирске после массовой драки возбудили два дела 08.10.2019
В онкоцентре Блохина озвучили размер зарплат врачей 08.10.2019
Трамп проверит сотрудников Белого дома на "детекторе лжи" 08.10.2019
Мосгорсуд отменил платную регистрацию на рейсы лоукостера 08.10.2019
Сенатор прокомментировал законопроект о блокировке мессенджеров и почты 08.10.2019
МИД ответил на планы США выйти из Договора по открытому небу 08.10.2019
В МЧС не подтвердили повышение радиационного фона в поезде из Берлина 08.10.2019
Подросток угнал автомобиль каршеринга и разобрал его на запчасти 08.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
09.10.2019 01:40
Рубрика: Спорт

Тайфун уж близится

Гран-при Японии могут отменить из-за непогоды
Текст: Кирилл Ветров
Российская газета - Столичный выпуск № 226(7984)
Руководство "Формулы-1" внимательно следит за прогнозами метеорологов. При самом худшем развитии событий Гран-при Японии, который в эти выходные должен состояться на автодроме "Сузука", может быть отменен.

Дело в том, что на юге Японского архипелага сформировался мощный тайфун Hagibis. Его относят к высшей категории, что гарантирует ветер скоростью выше 200 километров в час и проливные дожди. Западного побережья тайфун должен достичь к субботе, но пока даже специалисты до конца не могут сказать, какой силы будет стихия. Есть надежда, что ветер значительно ослабнет.

Фото: Rolex
Формулу-1 в Сочи хронометрирует Rolex

Организаторы Гран-при не исключают вариант, при котором гонку придется отменить вовсе. Безопасность пилотов и зрителей сейчас в "королевских гонках" на первом месте. Особенно если учесть, что именно авария на трассе в Японии в 2014-м унесла жизнь Жюля Бьянки. Тогда гонка проходила под проливным дождем и закончилась фатально.

Спорт Формула-1
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин обсудил на Совбезе РФ обострение ситуации в Сирии
Россия договорилась с Турцией о расчетах в нацвалютах и приеме карт "Мир"
Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос спецслужбами США
Новак: Цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной
Китай выразил США протест в связи с санкциями