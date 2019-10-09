Гран-при Японии могут отменить из-за непогоды

Руководство "Формулы-1" внимательно следит за прогнозами метеорологов. При самом худшем развитии событий Гран-при Японии, который в эти выходные должен состояться на автодроме "Сузука", может быть отменен.

Дело в том, что на юге Японского архипелага сформировался мощный тайфун Hagibis. Его относят к высшей категории, что гарантирует ветер скоростью выше 200 километров в час и проливные дожди. Западного побережья тайфун должен достичь к субботе, но пока даже специалисты до конца не могут сказать, какой силы будет стихия. Есть надежда, что ветер значительно ослабнет.

Организаторы Гран-при не исключают вариант, при котором гонку придется отменить вовсе. Безопасность пилотов и зрителей сейчас в "королевских гонках" на первом месте. Особенно если учесть, что именно авария на трассе в Японии в 2014-м унесла жизнь Жюля Бьянки. Тогда гонка проходила под проливным дождем и закончилась фатально.