Группа Oomph! завершает тур по России

Изобретатели и горлопаны, любители яростных гитар и креативных электронных тембров - немецкая группа Oomph! вслушивается в ритмы больших городов. Добавляет в свои всегда запоминаемые марши и авангардные электронные эксперименты то металлического скрежета на очередных поворотах мелодий, то умения переживать одиночество на пустых и гулких улицах, в тени небоскребов... Такими были и концерты в России, ради которых звезды мирового индастриала Oomph! разучили и "Калинку", и песню группы "Ленинград", которую в их родной Германии почему-то считают самой популярной в нашей стране.

Свой 13-й альбом Ritual трио уже представило в Англии, Франции, Испании, Швейцарии, Чехии, Австрии, Германии и Польше... Эти 14 песен - снова не только скоростная, урбанистичная и щедрая на цепкие, хлесткие мелодические и поэтические темы музыка. Но и терапевтическая, лечебная - позволяющая каждому находить в повседневности и ощущение единения с миром, и возможность относиться с сарказмом к собственным переживаниям и неудачам. Исчезающая связь между детьми и родителями, одиночество, равнодушие ("Молчание ягнят" и "Его душа" - одни из лучших песен диска), религия - многие треки актуальны не только музыкально и по аранжировкам, но и по текстам. Может, и поэтому тоже Ritual возглавил хит-парады на родине музыкантов. А вокалист группы Деро Гои назвал его "самым тяжелым и мрачным альбомом за всю историю группы". Да и главный сингл альбома получил пугающее название Kein Liebeslied ("Эта песня не про любовь").

Год назад Oomph! выступали в России с симфоническим оркестром (DVD с записью концерта скоро выйдет в Европе), а теперь приехали в своем привычном электронно-гитарном формате, с металлическим скрежетом барабанов и перкуссии, и уже в расширенном до шести музыкантов составе. Начали во Владивостоке, продолжили в Хабаровске, Новосибирске, Иркутске, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге... А завершат гастроли 10 октября в Воронеже, который не часто посещают столь рейтинговые гастролеры.

В каждом городе выкладывались по максимуму в отличие от иных звезд, которые в столицах поют долго, а в провинции выступают в экономичном режиме. Но немцы везде сыграли по 21 песне и еще по две на бис. Деро Гои общался со зрителями то по-английски: "Ну вот, а на этой песне надо прыгать в два раза выше" - и немного на русском. Зато в середине программы пел и плясал "Калинку", а ближе к коде Oomph! сыграли и песню из наших хит-парадов. Как рассказали обозревателю "РГ", группа заранее интересовалась, какие композиции у нас самые популярные. Кто-то посоветовал "Ленинград", и Oomph! грянули один его бодрый номер, причем на довольно хорошем русском языке.

В Москве публика в этот момент смеялась. От неожиданности и от того, что, в общем, хороших песен у нас и без "Ленинграда" хватает (летом Metallica спела "Группу крови" Виктора Цоя и "Кино" - аплодисментов было больше). Конечно, немцы исполнили и все свои главные хиты. времени для новых почти не осталось: из 13-го альбома прозвучали только четыре композиции... Что ж, это только повод для Oomph! снова вернуться к нам поскорее.