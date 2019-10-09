Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев пробились в третий круг турнира в Шанхае, присоединившись к Даниилу Медведеву.

Хачанов, который занимает девятое место в рейтинге ATP, в двух партиях обыграл американца Тейлора Фритца (6:2, 6:4). Следующим соперником Карена станет итальянец Фабио Фоньини, выбивший из сетки британца Энди Маррея.

Рублев тоже не испытал проблем в матче против австралийца Джона Миллмана. Тот был повержен за 1 час 5 минут со счетом 6:2, 6:0. На очереди - шестой сеяный турнира, немецкий теннисист Александр Зверев.

Что касается Медведева, то он вышел на корт впервые за несколько недель и пока остался доволен уровнем игры. Четвертая ракетка мира готовится встретиться с представителем Канады Вашеком Поспишилом.

Интересно, что в четвертом круге нас может ждать российское противостояние Хачанов - Медведев.