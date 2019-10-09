"Яндекс" представил новую умную колонку. Она гораздо дешевле "Станции"

Компания "Яндекс" представила новую умную колонку под названием "Станция мини", внутри которой живет и работает голосовой помощник Алиса.

Умная колонка "Станция мини". Фото: Яндекс

Общаться с виртуальным ассистентом можно при помощи голосовых команд, а также жестов. "Станция мини" объединяет в себе аудиоколонку, пункт управления предметами в умном доме и будильник.

Жесты, которые управляют звуком, колонка распознает при помощи камеры, встроенной в верхнюю часть корпуса. Можно сделать громче или тише, а также отключить воспроизведение.

Управлять воспроизведением видео мини-колонка "Яндекса" не умеет, зато в ней есть режим синтезатора, позволяющий создавать музыку при помощи тех же жестов - наподобие терменвокса.

Продажи "Станции мини" стартуют 30 октября в магазине "Яндекса" по цене 3990 рублей (большая "Станция" стоит 10990 рублей - почти в три раза дороже). 31 октября ее можно будет купить в "Связном" и в маркетплейсе "Беру". В первый день продаж умную колонку можно будет получить бесплатно в обмен на любое другое устройство, способное играть музыку. Покупателям "Станции мини" также полагается три месяца подписки "Яндекс.Плюс".