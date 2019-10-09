Ибрагимович открыл памятник самому себе

Во вторник в шведском городе Мальме был открыт памятник шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу.

В церемонии открытия принял участие и сам Ибрагимович, который по итогам чемпионата MLS так и не смог стать лучшим бомбардиром. Памятник установлен около нового футбольного стадиона в Мальме.

"Когда человек приезжает в Швецию и хочет увидеть нечто, имеющее мировое значение, то он идет к этой статуе, а не к статуе короля, при всем к нему уважении", - приводит слова Ибрагимовича ТАСС.

Сам голеадор впервые увидел памятник, отлитый из бронзы только на церемонии открытия. На нем футболист, стоя на земном шаре, в своей манере празднует забитый гол.