Ибрагимович открыл памятник самому себе

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Во вторник в шведском городе Мальме был открыт памятник шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу.
В церемонии открытия принял участие и сам Ибрагимович, который по итогам чемпионата MLS так и не смог стать лучшим бомбардиром. Памятник установлен около нового футбольного стадиона в Мальме.
"Когда человек приезжает в Швецию и хочет увидеть нечто, имеющее мировое значение, то он идет к этой статуе, а не к статуе короля, при всем к нему уважении", - приводит слова Ибрагимовича ТАСС.
Сам голеадор впервые увидел памятник, отлитый из бронзы только на церемонии открытия. На нем футболист, стоя на земном шаре, в своей манере празднует забитый гол.