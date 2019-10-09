Новости

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России 07:43
Минпромторг не нашел оснований для роста цен на воду 07:30
Три очка Ковальчука принесли победу "Лос-Анджелесу" 07:21
Врач предупредила, чем грозит отказ от сладкого 07:11
WADA подтвердило получение объяснений от Минспорта РФ 07:10
Ибрагимович открыл памятник самому себе 06:54
Кузнецов забил в первом матче после дисквалификации 06:44
Лидер КНДР посетил военную ферму 06:41
В США 800 тысяч человек оставят без электричества во избежание пожаров 06:31
В Приморье вандалы осквернили мемориал погибшим в ВОВ 06:08
Власти Эквадора ввели комендантский час 05:56
"Роскосмос" запатентовал маскирующийся космический аппарат 05:41
Биробиджанский полицейский спас жизнь человеку по дороге на работу 05:25
Турция атаковала позиции курдов на севере Сирии 05:18
Посол России: Визовый беспредел тормозит ремонт здания дипмиссии в США 05:10
Подозреваемому в зверском убийстве девушки в Чите продлили задержание 05:04
Пелоси обвинила Белый дом в попытке скрыть правду 04:54
Защита экс-сотрудника рудника "Мир" обжаловала его арест 04:39
На Камчатке произошли два землетрясения подряд 04:38
В Эквадоре из-за массовых беспорядков закрыты все образовательные учреждения 04:35
В Рио-де-Жанейро выпал "соленый снег" 04:34
СМИ: Автор доноса на Трампа сотрудничал с кандидатом от демократов 04:19
Недовольные мэром мексиканцы привязали его к пикапу 03:57
В Афганистане задержан один из руководителей разведки "Талибана" 03:55
На Камчатке спасли экипаж "затонувшей" подлодки 03:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
09.10.2019 06:54
Рубрика: Спорт

Ибрагимович открыл памятник самому себе

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS/TT NEWS AGENCY Фото: REUTERS/TT NEWS AGENCY
Фото: REUTERS/TT NEWS AGENCY

Во вторник в шведском городе Мальме был открыт памятник шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Футболисты заступились за школьника с прической "как у Ибрагимовича"

В церемонии открытия принял участие и сам Ибрагимович, который по итогам чемпионата MLS так и не смог стать лучшим бомбардиром. Памятник установлен около нового футбольного стадиона в Мальме.

"Когда человек приезжает в Швецию и хочет увидеть нечто, имеющее мировое значение, то он идет к этой статуе, а не к статуе короля, при всем к нему уважении", - приводит слова Ибрагимовича ТАСС.

Сам голеадор впервые увидел памятник, отлитый из бронзы только на церемонии открытия. На нем футболист, стоя на земном шаре, в своей манере празднует забитый гол.

Спорт Футбол Вокруг футбола В мире Европа Швеция
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин обсудил на Совбезе РФ обострение ситуации в Сирии
Россия договорилась с Турцией о расчетах в нацвалютах и приеме карт "Мир"
Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос спецслужбами США
Новак: Цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной
Китай выразил США протест в связи с санкциями