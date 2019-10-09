Кирилл Новиков будет совмещать должности в "Динамо"

Московское "Динамо" определилось с новым тренером. Им станет рулевой молодежного состава "бело-голубых" Кирилл Новиков. Специалист будет совмещать две должности.

За сутки до назначения Новикова в прессу просочилась информация, что динамовцы близки к заключению контракта с бывшим наставником "Зенита" Мирчей Луческу. Агент румына подтвердил интерес столичного клуба и признал этот вариант привлекательным для своего клиента. Видимо, стороны не пришли к согласию. И "бело-голубые" в спешном порядке решили дать шанс человеку, не имеющему опыта работы в Премьер-лиге.

Кирилл Новиков далеко не чужой человек для "Динамо". Его отец Александр Новиков считается одной из легенд клуба. Он остается рекордсменом по числу матчей в чемпионате страны в составе "бело-голубых" (327 встреч). Сам Кирилл в мае этого года возглавил молодежную команду динамовцев, которая лидирует в чемпионате после 12 туров.

"Динамо" вело переговоры с Мирчей Луческу, но в итоге сделало ставку на Кирилла Новикова

Смениться тренер уже в ближайшее время должен у еще одного столичного клуба - "Спартака". Им, скорее всего, станет Доменико Тедеско, побывавший на днях в России и вроде бы договорившийся с "красно-белыми" о контракте на 2,5 года.