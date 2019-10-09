Крупные банки отказываются от вкладов в евро

Российские банки начали либо полностью закрывать прием вкладов граждан в евро, либо пока оставляют ставку по ним в символические 0,01 процента годовых. Работать с европейской валютой банкам абсолютно невыгодно, тем более когда растаяли последние надежды на разрешение устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам. Когда срок уже открытых вкладов подойдет к концу, банки, скорее всего, предложат клиентам перевести средства в доллары или рубли, допускают аналитики.

Одним из вариантов ухода от вкладов в евро будет их хранение в наличном виде. Фото: Reuters

На этой неделе ВТБ, второй по величине российский банк, объявил, что с 8 октября его клиентам будут доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте. По уже открытым вкладам в евро банк продолжит выполнять все обязательства согласно условиям и сроку договора, комиссия по ним пока взиматься не будет. Депозитов в других валютах изменения не касаются, уточняла пресс-служба банка.

Другие банки тоже в основном отказываются от привлечения евро у физлиц, следует из их ответов на вопросы "Российской газеты".

Сбербанк прекратил прием вкладов в евро с 19 сентября из-за оптимизации линейки депозитов, сообщила пресс-служба банка. При этом для клиентов остается доступным сберегательный счет со ставкой 0,01 процента, уточнили в Сбербанке.

Представители Альфа-банка, Райффайзенбанка, банка "Открытие" и Росбанка сообщили, что не принимают вклады физлиц в европейской валюте. В Альфа-банке их нельзя открыть с 1 июня, уже открытые вклады в евро действуют до конца своего срока. Отказ от вкладов в евро банк обосновал рыночной конъюнктурой и низким спросом клиентов. Замещать такие депозиты там планируют консервативными инвестиционными инструментами, в первую очередь еврооблигациями.

"Открытие" не принимает вклады в евро в розничном сегменте с конца июня, прием вкладов для обеспеченных клиентов прекратился позднее (до этого они могли разместиться под 0,01 процента годовых). "Это связано с тем, что вклады в евро даже при ставке 0,01 процента приносят прямой убыток банку. Также важно понимать, что в настоящий момент привлечение евро из рублей и долларов через валютный своп значительно дешевле прямого привлечения", - пояснила старший вице-президент "Открытия" Виктория Денисова.

Отказ от приема вкладов в евро для клиентов банков будет не хуже, чем отрицательная ставка по валютным депозитам, считают аналитики

Росбанк не предлагает клиентам вклады в евро с августа 2016 года, сообщила руководитель управления розничных сберегательных, инвестиционных и комиссионных продуктов банка Анна Тугай. В целом на рынке мало инструментов, которые могли бы дать дополнительный доход в евро, констатирует она. По мнению Тугай, для замещения вкладов в евро действительно можно рассматривать государственные еврооблигации, но это, очевидно, вариант для обеспеченных клиентов. Планка входа в этот инструмент составляет 100 тысяч евро. Клиентам с доходами поменьше можно посоветовать рассмотреть долларовые вложения, говорит Тугай.

Крупные банки, где еще можно открыть вклад в евро, пока остаются. О такой возможности сообщили в Московском кредитном банке (МКБ), где ставка по депозитам в евро составляет те же 0,01 процента. По словам представителя МКБ, в ближайшее время планов отказываться от таких вкладов у банка нет, как и вводить комиссию за их ведение. Совкомбанк также принимает вклады в евро по ставке 0,01 процента. Сейчас по закончившимся вкладам в евро действует пролонгация, отметили в пресс-службе банка.

Крупным банкам невыгодно работать с евро из-за нулевых и отрицательных ставок в еврозоне. Из-за них банки, размещая средства в европейские активы, сталкиваются с отрицательной доходностью, теряя процентные доходы. В сентябре крупные банки обращались в ЦБ с просьбой подумать о введении отрицательных ставок по валютным депозитам (то есть фактически доплаты клиентов за хранение денег). Но для этого потребуются изменения в Гражданский кодекс, в текущей редакции которого банк обязуется принять средства на вклад и вернуть их с процентом.

Однако в конце сентября первый зампред Банка России Сергей Швецов сообщил, что отрицательные ставки по вкладам физлиц вводиться не будут. По его словам, создана рабочая группа, которая изучает вопрос введения отрицательных ставок только для депозитов юрлиц.

Отказ от приема вкладов в евро для клиентов в целом более положительное явление, чем отрицательная ставка по ним, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский. Во втором случае помимо платы за размещение своих же денег вкладчик будет нести лишние кредитные и операционные риски (кража, возможное разорение банка), отмечает аналитик.

По мнению старшего управляющего директора рейтингового агентства НКР Александра Проклова, отрицательная ставка вряд ли чем-то лучше отказа принимать срочные вклады в евро. "В конечном счете, если у физического лица есть необходимость иметь какой-то запас средств в евро, их можно держать на текущем счете", - подчеркивает он. Проклов считает, что большинство банков в итоге предложит клиентам с истекающими вкладами в евро традиционные инструменты - депозиты в рублях и иностранных валютах, по которым существуют положительные ставки, например, в том же долларе.

Если банк не заинтересован в притоке валютных вкладов, он может сделать эффективную ставку по ним "отрицательной", например, при введении комиссий за любые связанные услуги, говорит Путиловский. Либо банк просто не будет массово предлагать продукты, номинированные в евро, добавляет аналитик. По мнению Путиловского, самым популярным вариантом ухода от вкладов в евро будут наличные евро. Для опытных инвесторов возможны вложения в номинированные в евро ценные бумаги и другие фондовые инструменты, говорит он.