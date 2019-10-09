Кузнецов впервые отличился в новом сезоне

Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов забросил первую шайбу в сезоне после дисквалификации. Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Далласа" (3:4).

Это произошло уже на пятой минуте. Во время атаки "Вашингтона" он неудобной стороной клюшки отправил шайбу в ворота Бена Бишопа. Игровое время Евгения составило 18:44, а завершил нападающий встречу с полезностью "+1".

- Вы же знаете: мне до своих голов нет дела, - отметил после игры Кузнецов. - Мне бы больше хотелось, чтобы команда победила. Впрочем, не скрою: приятно забить в первом матче после возвращения.

Добавим, что одноклубник Кузнецова Александр Овечкин отметился во встрече с "Далласом" результативной передачей. В свою очередь форвард гостей Александр Радулов отдал голевой пас и забросил шайбу.