Кузнецов забил в первом матче после дисквалификации

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов забросил первую шайбу в сезоне после дисквалификации за употребление кокаина. В матче регулярного чемпионата НХЛ "Даллас" обыграл "Вашингтон" в овертайме со счетом 4:3.

Бывший хоккеист "Трактора" отметил свое возвращение в строй заброшенной шайбой уже на пятой минуте встречи. Во время атаки "Вашингтона" Кузнецов с неудобной стороны крюка отправил шайбу в ворота Бена Бишопа.

В составе "Далласа" гол и результативная передача на счету Александра Радулова. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голевой передачей.