Кузнецов забил в первом матче после дисквалификации

Евгений Кузнецов. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов забросил первую шайбу в сезоне после дисквалификации за употребление кокаина. В матче регулярного чемпионата НХЛ "Даллас" обыграл "Вашингтон" в овертайме со счетом 4:3.
Бывший хоккеист "Трактора" отметил свое возвращение в строй заброшенной шайбой уже на пятой минуте встречи. Во время атаки "Вашингтона" Кузнецов с неудобной стороны крюка отправил шайбу в ворота Бена Бишопа.
В составе "Далласа" гол и результативная передача на счету Александра Радулова. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голевой передачей.
He back. @Kuzya92 #CapsStars #ALLCAPS pic.twitter.com/Fh3iyaI4Z1— Washington Capitals (@Capitals) 8 октября 2019 г.