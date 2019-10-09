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09.10.2019 10:40
Рубрика: Власть

Лавров оценил планы Турции по военной операции в Сирии

Текст: Игорь Дунаевский
Россия призывает решать через диалог с Дамаском конфликт между Турцией и курдами на севере Сирии. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в среду подчеркнул, что необходим "диалог между центральным правительством в Дамаске и представителями курдских общин, которые на этой территории традиционно проживают".
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Таким образом российский министр прокомментировал слухи о возможной военной операции Турции на севере Сирии к востоку от реки Евфрат, которую анонсировал президент Реджеп Тайип Эрдоган. Целями операции названы зачистка региона от курдских отрядов самообороны и создание там зоны безопасности для сирийских беженцев.

Турция атаковала позиции курдов на севере Сирии

При этом США, которые ранее использовали отряды самообороны курдов в качестве наземной силы для своих операций против террористов группировки ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"), после заявления Турции объявили о выводе своих военных из этого района. Курды восприняли это как нарушение союзнических связей.

Лавров отметил "противоречивость" политики США в курдском вопросе и предостерег, что это может "всколыхнуть весь регион Ближнего Востока". Министр отметил, что этого "необходимо избежать", но пока в Москве "не видят серьезных изменений непоследовательной и противоречивой политики" Вашингтона.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Турецко-сирийский конфликт
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